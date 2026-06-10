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Validez jurídica

Una congresista colombiana del oficialismo busca suspender a Gustavo Petro

La medida cautelar que busca apartar temporalmente al mandatario desata un debate sobre su legalidad y posibles motivaciones políticas internas.

De concretarse esta medida Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo. REUTERS/Luisa GonzalezDe concretarse esta medida Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo. REUTERS/Luisa Gonzalez
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Una congresista colombiana que preside la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Diputados de Colombia, “ordenó” este miércoles la “suspensión provisional” del presidente Gustavo Petro, en una decisión que genera dudas en ese país sobre su validez jurídica.

Se trata de una decisión inédita y que genera dudas entre los especialistas, ya que lleva solo la firma de la diputada Gloria Arizabaleta, y ordena una medida cautelar que suspende a Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, para evitar su participación en la campaña electoral.

Colombian President Gustavo Petro adjusts a microphone as he attends a press conference after a White House meeting with U.S. President Donald Trump, at the Colombian embassy in Washington, D.C., U.S., February 3, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstUna congresista colombiana “ordenó” este miércoles la “suspensión provisional” del presidente en una decisión que genera dudas en ese país sobre su validez jurídica. REUTERS/Jonathan Ernst

Arizabaleta integra el Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, por lo que muchos congresistas especulan que puede ser una maniobra para liberar de responsabilidades al mandatario y permitir que se meta de lleno en la campaña para apoyar a su candidato, Iván Cepeda, que se enfrentará con el derechista Abelardo de la Espriella.

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Una suspensión de este tipo no tiene antecedentes en Colombia, ya que debería ser aprobada primero por los diputados como cámara acusadora y luego ser resuelta por el Senado.

De concretarse esta medida Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo.

A Colombian flag waves as members of Colombia's migration authority, the military and police patrol along Colombia’s border with Venezuela to control irregular crossings ahead of the first round of the presidential election to be held on May 31, in Cucuta, Colombia May 30, 2026. REUTERS/Lucas MoletUna suspensión de este tipo no tiene antecedentes en Colombia, ya que debería ser aprobada primero por los diputados como cámara acusadora y luego ser resuelta por el Senado. REUTERS/Lucas Molet

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

La medida plantea serias dudas jurídicas porque las decisiones de la Comisión de Acusación usualmente deben ser sometidas ante el plenario de ese mismo órgano y luego llevada al recinto de sesiones para que lo apruebe la cámara y lo eleve al Senado.

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Fuentes parlamentarias citadas por el rotativo El Tiempo de Bogotá señalaron que medidas como esta ya fueron descartadas por la cámara en el pasado debido a su dudosa validez legal.

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