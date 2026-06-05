Giro político en América Latina

Elecciones en Colombia: De la Espriella se impuso en primera vuelta y amenaza el modelo de Petro

Con el respaldo del uribismo, el candidato de ultraderecha aventaja al Pacto Histórico de Iván Cepeda. Joaquín Bernardis analizó en CyD Litoral las claves del balotaje: la crisis de salud, el discurso de la "motosierra" y el retorno del plan de seguridad de las Fuerzas Armadas.