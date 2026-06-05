El mapa político de América Latina podría estar a las puertas de un nuevo e importante giro hacia la derecha. Las recientes elecciones presidenciales en Colombia dejaron un escenario sumamente complejo para el oficialismo liderado por el Pacto Histórico.
Elecciones en Colombia: De la Espriella se impuso en primera vuelta y amenaza el modelo de Petro
Con el respaldo del uribismo, el candidato de ultraderecha aventaja al Pacto Histórico de Iván Cepeda. Joaquín Bernardis analizó en CyD Litoral las claves del balotaje: la crisis de salud, el discurso de la "motosierra" y el retorno del plan de seguridad de las Fuerzas Armadas.
El gran protagonista de la jornada electoral fue Abelardo de la Espriella, un candidato con perfil outsider que emerge de la derecha tradicional colombiana y el uribismo, quien dio la sorpresa al consolidar una clara ventaja en esta primera ronda. Con el 43% de los sufragios, De la Espriella se posicionó firmemente por encima del candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda.
Para analizar el impacto de estos resultados, las razones del retroceso del oficialismo y lo que se juega en la segunda vuelta, CyD Litoral dialogó con el analista internacional Joaquín Bernardis, quien desmenuzó las claves de una sociedad fuertemente polarizada.
La ola del "outsider"
"Es un revés para el oficialismo, otro más en América Latina, que viene siendo una tendencia de esta década e incluso de la pasada", contextualizó Bernardis al iniciar el análisis.
El especialista destacó el particular perfil del candidato más votado, asociándolo a fenómenos políticos recientes del continente: "De la Espriella sale de la derecha tradicional colombiana, urivista (por el expresidente Álvaro Uribe), pero tiene un perfil outsider muy similar a los de Javier Milei, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele".
Aunque las encuestas previas no lo ubicaban con tanta claridad como la primera opción para esta ronda, De la Espriella superó las expectativas. Las matemáticas de cara a la segunda vuelta, además, complican seriamente la continuidad del actual proyecto de gobierno.
"Si uno empieza a contabilizar los votos de la derecha urivista, representados también por Paloma Valencia, estaríamos hablando de un porcentaje cercano al 50% para el balotaje. Esto implica que, si no se revierte la tendencia, claramente cambiaría el signo político en Colombia", advirtió Bernardis.
Este cambio de rumbo no se limitaría a lo doméstico. Según el analista, un triunfo de De la Espriella significaría un giro drástico en materia exterior, "alineándose directamente con figuras como Javier Milei o José Antonio Kast en Chile, modificando no solo el perfil político, sino también el lineamiento internacional, la vinculación con el mercado y la economía local".
El retorno del "Plan Colombia 2.0"
Uno de los ejes centrales de la campaña y del descontento social se amarra a la seguridad interna. El programa de "Paz Total" propuesto por la gestión de Gustavo Petro —y que Cepeda buscaba continuar— no logró desactivar la violencia de grupos que no firmaron el histórico acuerdo de La Habana en 2016, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
"Hay rasgos estructurales que Petro no pudo cambiar en estos cuatro años, y uno es la violencia histórica que marca a la sociedad colombiana. Se vio un fracaso del plan de Paz Total, donde no se pudo terminar de negociar con grupos armados más pequeños que continuaron realizando atentados en el territorio", explicó el analista.
Ante esto, la receta del candidato opositor es drástica. "De la Espriella plantea lo que denomina un 'Plan Colombia 2.0', que consiste en avanzar directamente sobre los paramilitares y el narcotráfico utilizando a las Fuerzas Armadas", señaló Bernardis.
No obstante, esta estrategia de confrontación directa podría reavivar viejas tensiones vecinales, particularmente en la sensible frontera con Venezuela.
"Históricamente, la relación con Caracas ha sido de bastante conflictividad por estos focos armados, pero hoy el mapa actual también muestra cortocircuitos comerciales con el Ecuador de Daniel Noboa, quien de hecho ya felicitó a De la Espriella", añadió.
La "motosierra" colombiana
A pesar de que a principios de 2025 el panorama parecía aún más oscuro para el oficialismo, la izquierda logró recuperar cierto terreno en el tramo final gracias a medidas económicas de fuerte impacto de bolsillo.
Bernardis recordó que Petro ejecutó una suba muy importante del salario mínimo —cercana al 22%— en un contexto de inflación anual controlada de entre el 5% y 6%, lo que funcionó como un amortiguador del malestar social.
Sin embargo, el motor que catapultó a De la Espriella en las clases medias y altas tiene un fuerte anclaje en la economía y los servicios públicos. Al igual que el fenómeno libertario en Argentina, el discurso del ajuste fiscal caló hondo.
"Viene con una visión muy similar a la de Milei sobre la gestión económica y la reducción del gasto público", analizó el experto.
"Petro quiso impulsar una reforma de la salud que fracasó, y posteriormente hubo una crisis sanitaria. Hoy el sistema público está en entredicho y el ciudadano de a pie piensa que hay que pasar una 'motosierra', dicho en términos argentinos", agregó.
La plataforma del opositor incluye además una profunda reforma tributaria y un esquema de flexibilización laboral.
Tres semanas clave
El desenlace de esta historia se definirá en el balotaje el próximo 21 de junio.
Para estas tres semanas de campaña extenuante, Bernardis anticipa la estrategia a la que apelará el oficialismo para intentar revertir la tendencia: "Claramente, la estrategia de Iván Cepeda va a ser la 'campaña del miedo', enfocándose en lo que puede llegar a implementar De la Espriella y el impacto que sus políticas de fuerza pueden tener sobre el recrudecimiento de la violencia", concluyó.