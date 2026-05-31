Elecciones

Colombia irá al balotaje: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirán al sucesor de Petro

La primera vuelta presidencial dejó un escenario abierto y obligará a una nueva convocatoria a las urnas. La definición del próximo mandatario quedó postergada para junio tras una jornada electoral que se desarrolló con normalidad en todo el país.