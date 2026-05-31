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Colombia irá al balotaje: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirán al sucesor de Petro

La primera vuelta presidencial dejó un escenario abierto y obligará a una nueva convocatoria a las urnas. La definición del próximo mandatario quedó postergada para junio tras una jornada electoral que se desarrolló con normalidad en todo el país.

La elección presidencial colombiana se definirá el 21 de junio. Foto: ReutersLa elección presidencial colombiana se definirá el 21 de junio. Foto: Reuters
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Colombia deberá esperar tres semanas más para conocer quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La Registraduría Nacional confirmó este domingo que las elecciones presidenciales se definirán en una segunda vuelta entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50% de los votos necesarios para imponerse en primera ronda.

Con el cierre de las mesas de votación a las 16, hora local, comenzó el conteo manual de sufragios en todo el país. A medida que avanzó el escrutinio, quedó claro que los dos candidatos con mayor respaldo electoral serían Cepeda, representante del espacio de izquierda, y De la Espriella, referente del movimiento Defensores de la Patria.

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La segunda vuelta presidencial quedó fijada para el próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos volverán a las urnas para elegir al mandatario que gobernará entre 2026 y 2030.

Una elección seguida de cerca en toda la región

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en Colombia y también en los centros de sufragio instalados en 67 países para los ciudadanos residentes en el exterior.

Según informaron las autoridades, millones de personas participaron de los comicios en una elección considerada clave para el futuro político del país tras la gestión de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia.

Supporters of Colombian presidential candidate Abelardo De La Espriella of the political movement Defenders of the Homeland react as results are posted in the first round of the presidential election, in Barranquilla, Colombia May 31, 2026. REUTERS/Sergio AceroAbelardo de la Espriella buscará llegar a la presidencia en la segunda vuelta. Foto: Reuters

El operativo de seguridad estuvo a cargo del denominado Plan Democracia, coordinado por el Ministerio de Defensa, que desplegó más de 400.000 efectivos de distintas fuerzas para garantizar el normal desarrollo de la votación.

Además, la elección contó con la presencia de 26 organizaciones internacionales y alrededor de 1.500 observadores encargados de monitorear el proceso electoral y verificar la transparencia de los comicios.

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Cepeda y De la Espriella, cara a cara por la Presidencia

Con la confirmación del balotaje, la campaña electoral ingresará ahora en una nueva etapa. Iván Cepeda buscará consolidar el respaldo de los sectores progresistas y de izquierda que acompañaron al actual oficialismo durante los últimos años.

Por su parte, Abelardo de la Espriella intentará reunir detrás de su candidatura a los votantes de centroderecha y derecha que buscan un cambio de rumbo político tras la gestión de Petro.

(260531) -- BOGOTA, 31 mayo, 2026 (Xinhua) -- El candidato a la Presidencia colombiana por el partido Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro (d), muestra su boleta electoral durante la jornada electoral en un centro de votación, en el sur de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 31 de mayo de 2026. La jornada electoral en Colombia para elegir al nuevo presidente y vicepresidente para el período 2026-2030 dio inicio el domingo a las 8:00 (hora local) con la apertura de 120.527 mesas de votación en 13.489 distritos electorales, repartidos en todo el territorio nacional, en donde fueron desplegados más de 400 mil miembros de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante los comicios. (Xinhua/Andrés Moreno) (am) (rtg) (ah)Iván Cepeda avanzó al balotaje tras liderar el recuento de votos en la primera vuelta. Foto: Xinhua

La definición del próximo 21 de junio marcará el cierre de una de las campañas más observadas de los últimos años en Colombia y definirá el perfil político del próximo gobierno en una de las principales economías de América Latina.

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