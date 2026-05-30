Sobre 18 mandatarios

Aprobación presidencial: una mujer en el podio, tres “anomalías” y dónde está Milei

Es un estudio realizado por Pulsar-UBA para establecer los niveles de apoyo social a sus líderes en territorios de América del Sur (donde habrá varias elecciones este año) y del Norte, además de Europa. Para quienes asumen el liderazgo, más que llegar, el desafío es “sostenerse”.



