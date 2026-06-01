El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este domingo los resultados de la primera vuelta electoral y aseguró que no reconoce el desenlace preliminar de los comicios, en los que el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo ventaja sobre el candidato oficialista Iván Cepeda.
Gustavo Petro rechazó los resultados de la primera vuelta en Colombia
El presidente colombiano cuestionó el conteo preliminar tras el segundo puesto de Iván Cepeda, candidato al que respaldó y que enfrentará a Abelardo de la Espriella en el balotaje.
A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su rechazo al proceso de conteo de votos y apuntó contra el sistema de preconteo y el software de escrutinio administrado por empresas privadas, un mecanismo que viene criticando desde hace meses.
Resultados preliminares
“Como presidente no los acepto”, afirmó Petro en una publicación en redes sociales, donde dejó en claro su desacuerdo con los datos difundidos tras la jornada electoral.
Durante el día de la votación, el mandatario ya había generado polémica luego de hacer público su apoyo electoral a Cepeda, representante del Pacto Histórico. Más tarde, volvió a manifestar dudas sobre la legitimidad del proceso y sostuvo que los datos conocidos hasta el momento no tienen carácter definitivo.
Las denuncias sobre el sistema
El jefe de Estado denunció supuestas irregularidades técnicas en el software utilizado para el conteo de sufragios. Según explicó, durante la última semana se realizaron modificaciones en los algoritmos del sistema y, además, se incorporaron unas 800.000 cédulas de ciudadanos que, de acuerdo con su versión, no figuran en el padrón oficial.
“Debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, sostuvo el mandatario.
Petro también planteó que en Colombia coexistirían actualmente dos censos distintos: uno oficial y otro vinculado a la empresa privada encargada de procesar los datos electorales, que registraría una cantidad superior de votantes.
La espera por los resultados definitivos
En la misma línea, el presidente señaló que las impugnaciones presentadas en diferentes mesas electorales demostrarían inconsistencias en el conteo de sufragios y sostuvo que existirían votos incorporados sin respaldo de electores registrados.
Mientras el escrutinio preliminar consolidaba una ventaja de De la Espriella, con más de 10 millones de votos frente a los 9 millones obtenidos por Cepeda, Petro advirtió que no validará el resultado hasta que las comisiones escrutadoras, encabezadas formalmente por jueces de la República, publiquen los cómputos oficiales con las garantías legales correspondientes.