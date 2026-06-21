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Maximiliano Pullaro
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Este domingo

Colombia define sus próximos cuatro años de gobierno y un “pintado” clave del mapa regional

El balotaje llega tras sólo dos semanas de la primera vuelta. son las polarizadas propuestas a la presidencia.

Elecciones este domingo en Barranquilla, Colombia. Crédito: REUTERS/Jair CollElecciones este domingo en Barranquilla, Colombia. Crédito: REUTERS/Jair Coll
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La primera vuelta presidencial en Colombia, celebrada hace sólo tres semanas, dejó un panorama político electrizante, profundamente polarizado y con repercusiones que tienen al país en el balotaje.

Durante la jornada electoral de este domingo, los colombianos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella de Defensores de la Patria, quien obtuvo 43.74 % en la primera vuelta, e Iván Cepeda de Pacto Histórico, quien llegó a 40.90 %.

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En contraste con el reciente ejemplo de Perú, que poseía una diversificación de partidos y votantes, el caso de Colombia tuvo a la tercera candidata en los resultados, Paloma Valencia de Centro Democrático, con sólo 6.92 %.

FILE PHOTO: Colombian lawyer and right-wing presidential candidate Abelardo de la Espriella attends a campaign event in Bogota, Colombia, May 7, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita/File PhotoAbelardo de la Espriella. Crédito: REUTERS/Nathalia Angarita

A pesar del ambiente de tensión, las urnas hablaron con fuerza. Se registró una participación del 57.88% (casi 24 millones de votantes), convirtiéndose en la cifra de afluencia más alta en la historia de las elecciones presidenciales de Colombia. El mensaje implícito es que la ciudadanía entiende la magnitud histórica de lo que se juega el país.

Con una diferencia de apenas 2.84 puntos porcentuales (unos 670,000 votos), la moneda está en el aire. La clave del triunfo estará en quién logre convencer a los “huérfanos” políticos del centro de Sergio Fajardo y a las bases urbanas de Claudia López.

Ivan Cepeda, presidential candidate of the Pacto Historico party, speaks during an interview ahead of Colombia’s presidential runoff election, in Bogota, Colombia, June 9, 2026. REUTERS/Nathalia AngaritaIván Cepeda. Crédito: REUTERS/Nathalia Angarita

En el cierre de campaña, Cepeda empezó a moderar su discurso, abandonando por completo la idea de una Asamblea Constituyente, mientras que De La Espriella buscó sellar alianzas pragmáticas en el Congreso para asegurar gobernabilidad.

Qué dicen las encuestas

Encuestadora Fecha Abelardo De La Espriella Iván Cepeda
Centro Nacional de Consultoría (CNC) 14 de junio
De La Espriella 48.6%
Cepeda 44.7%
Guarumo / Ecoanalítica 13 de junio
De La Espriella 52.6%
Cepeda 45.0%
Atlas Intel 11 de junio
De La Espriella 52.2%
Cepeda 44.5%

Los impactos de la primera vuelta

La gran sorpresa de la primera vuelta fue el liderato de De La Espriella, quien superó los pronósticos de la mayoría de las encuestas. Con un estilo agresivo, muy mediático y cercano a la retórica de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró capitalizar el descontento hacia el gobierno actual.

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Los analistas coinciden en un diagnóstico claro: hoy hay más derecha que uribismo en el electorado. Esto se reflejó en el desplome de Paloma Valencia, cuya campaña tradicional se hundió en las últimas semanas debido a contradicciones públicas con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, sobre temas clave de agenda social y de seguridad.

Una de las repercusiones más complejas fue la postura del actual presidente, Gustavo Petro. Tras conocerse el preconteo, Petro rechazó inicialmente las cifras e insinuó posibles irregularidades en el software electoral. Aunque días después el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó oficialmente los resultados con un nivel de coincidencia del 99.94%, la narrativa de desconfianza institucional quedó sembrada.

Además, la constante intervención de Petro en redes sociales atacando a De La Espriella ha terminado siendo un arma de doble filo para Iván Cepeda, a quien le está costando desmarcarse de la sombra del mandatario para atraer a los votantes moderados.

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