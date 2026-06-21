La primera vuelta presidencial en Colombia, celebrada hace sólo tres semanas, dejó un panorama político electrizante, profundamente polarizado y con repercusiones que tienen al país en el balotaje.
Colombia define sus próximos cuatro años de gobierno y un “pintado” clave del mapa regional
El balotaje llega tras sólo dos semanas de la primera vuelta. son las polarizadas propuestas a la presidencia.
Durante la jornada electoral de este domingo, los colombianos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella de Defensores de la Patria, quien obtuvo 43.74 % en la primera vuelta, e Iván Cepeda de Pacto Histórico, quien llegó a 40.90 %.
En contraste con el reciente ejemplo de Perú, que poseía una diversificación de partidos y votantes, el caso de Colombia tuvo a la tercera candidata en los resultados, Paloma Valencia de Centro Democrático, con sólo 6.92 %.
A pesar del ambiente de tensión, las urnas hablaron con fuerza. Se registró una participación del 57.88% (casi 24 millones de votantes), convirtiéndose en la cifra de afluencia más alta en la historia de las elecciones presidenciales de Colombia. El mensaje implícito es que la ciudadanía entiende la magnitud histórica de lo que se juega el país.
Con una diferencia de apenas 2.84 puntos porcentuales (unos 670,000 votos), la moneda está en el aire. La clave del triunfo estará en quién logre convencer a los “huérfanos” políticos del centro de Sergio Fajardo y a las bases urbanas de Claudia López.
En el cierre de campaña, Cepeda empezó a moderar su discurso, abandonando por completo la idea de una Asamblea Constituyente, mientras que De La Espriella buscó sellar alianzas pragmáticas en el Congreso para asegurar gobernabilidad.
Qué dicen las encuestas
|Encuestadora
|Fecha
|Abelardo De La Espriella
|Iván Cepeda
|Centro Nacional de Consultoría (CNC)
|14 de junio
|
48.6%
|
44.7%
|Guarumo / Ecoanalítica
|13 de junio
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52.6%
|
45.0%
|Atlas Intel
|11 de junio
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52.2%
|
44.5%
Los impactos de la primera vuelta
La gran sorpresa de la primera vuelta fue el liderato de De La Espriella, quien superó los pronósticos de la mayoría de las encuestas. Con un estilo agresivo, muy mediático y cercano a la retórica de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró capitalizar el descontento hacia el gobierno actual.
Los analistas coinciden en un diagnóstico claro: hoy hay más derecha que uribismo en el electorado. Esto se reflejó en el desplome de Paloma Valencia, cuya campaña tradicional se hundió en las últimas semanas debido a contradicciones públicas con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, sobre temas clave de agenda social y de seguridad.
Una de las repercusiones más complejas fue la postura del actual presidente, Gustavo Petro. Tras conocerse el preconteo, Petro rechazó inicialmente las cifras e insinuó posibles irregularidades en el software electoral. Aunque días después el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó oficialmente los resultados con un nivel de coincidencia del 99.94%, la narrativa de desconfianza institucional quedó sembrada.
Además, la constante intervención de Petro en redes sociales atacando a De La Espriella ha terminado siendo un arma de doble filo para Iván Cepeda, a quien le está costando desmarcarse de la sombra del mandatario para atraer a los votantes moderados.