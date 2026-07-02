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Milei felicitó a Keiko Fujimori y anunció una "nueva etapa" en la relación bilateral entre Argentina y Perú

El presidente mantuvo una comunicación telefónica este jueves con la mandataria electa con el objetivo de transmitirle sus felicitaciones tras su reciente consagración electoral. Durante el intercambio, el jefe de Estado argentino ratificó el inicio de un nuevo capítulo en los lazos diplomáticos entre ambos países.