El presidente Javier Milei ratificó este jueves el giro político en la región tras mantener una conversación telefónica con Keiko Fujimori, ganadora de los recientes comicios presidenciales en Perú.
Milei felicitó a Keiko Fujimori y anunció una "nueva etapa" en la relación bilateral entre Argentina y Perú
El presidente mantuvo una comunicación telefónica este jueves con la mandataria electa con el objetivo de transmitirle sus felicitaciones tras su reciente consagración electoral. Durante el intercambio, el jefe de Estado argentino ratificó el inicio de un nuevo capítulo en los lazos diplomáticos entre ambos países.
A través de sus canales oficiales, el presidente Milei expresó que la Argentina y el Perú "vuelven a encontrarse en el camino de la libertad". Según detalló el mandatario, durante la conversación existió una clara coincidencia con Fujimori respecto de los principales desafíos para los próximos años, centrados en el fomento del crecimiento económico, la desregulación y una lucha coordinada contra el crimen organizado transnacional.
Para la administración argentina, el resultado de los comicios peruanos consolida una tendencia de cambio político en Sudamérica. Milei ubicó explícitamente a Perú dentro de un bloque regional de países —mencionando paralelamente los procesos de Colombia con Abelardo de la Espriella y de Bolivia con Rodrigo Paz— orientados a plantarse firmemente frente a los modelos socialistas y trabajar de manera conjunta en la defensa de los mercados libres.
Cabe recordar que el mandatario ya había emitido un saludo previo el pasado 30 de junio, ocasión en la que aseguró que el pueblo peruano envió un mensaje contundente al rechazar lo que denominó "la debacle comunista".
La respuesta desde Lima y el regreso del fujimorismo
Por su parte, Keiko Fujimori agradeció el gesto de su par argentino a través de la red social X y adelantó los pilares sobre los cuales buscará estructurar la agenda bilateral de su gestión. La líder de Fuerza Popular manifestó su firme voluntad de fortalecer los lazos históricos de amistad y cooperación mutua mediante un diálogo respetuoso y objetivos compartidos que impulsen el desarrollo y la prosperidad económica.
La victoria de Fujimori, de 51 años, marca un hito histórico e institucional para el país andino:
- Primera mujer presidenta: el escrutinio definitivo del 100% de las actas de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio le otorgó el triunfo por un ajustadísimo margen de 49.641 votos (50,135% contra el 49,865% obtenido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez).
- Retorno histórico: este triunfo rompe una racha de tres derrotas consecutivas en balotajes para la dirigente y determina el regreso del fujimorismo al Poder Ejecutivo de Perú por primera vez desde el año 2000, tras la caída de la administración de su padre, Alberto Fujimori.
Próximos pasos institucionales
Se prevé que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la oficialización formal del resultado electoral este viernes 3 de julio. Posteriormente, el traspaso de mando y la asunción oficial están pautados para el próximo 28 de julio, fecha en la que Fujimori relevará al actual presidente interino, José María Balcázar.
De acuerdo con la Constitución Política del Perú, la nueva mandataria asumirá de forma simultánea las funciones de jefa de Estado y jefa de Gobierno, concentrando bajo su órbita la conducción de la política exterior, el nombramiento del gabinete de ministros y la comandancia del Sistema de Defensa Nacional por un período de cinco años.