Etapa política

Roberto Sánchez rechazó el triunfo de Keiko Fujimori y anunció un frente para “recuperar la democracia” en Perú

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú volvió a cuestionar la legitimidad de la victoria de Keiko Fujimori, denunció presuntas irregularidades en la segunda vuelta y confirmó la conformación de un frente opositor. También reclamó investigar las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo.