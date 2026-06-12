Roberto Sánchez denunció indicios de falta de transparencia en el recuento de votos en el balotaje presidencial de Perú y formuló una insólita propuesta: volver a contar todos los votos de la segunda vuelta.
Perú: extrema propuesta de Sánchez para el recuento en el balotaje presidencial
El candidato de Juntos por Perú pidió revisar todos los votos y las actas observadas tras la segunda vuelta. Desde Fuerza Popular descartaron la iniciativa y advirtieron que esperarán el recuento definitivo.
El candidato de Juntos por el Perú explicó este viernes en conferencia de prensa que la revisión aplicaría sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto de irregularidad y en las actas con observaciones.
En el escrutinio provisional, con 98,27% de las actas escrutadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registraba a fujimori con 50,005% y a sánchez con 49,995%, una diferencia de 1.551 votos; el recuento ingresó a su fase final con la revisión de actas observadas o impugnadas, según el informe oficial.
El candidato a vicepresidente de la lista de fujimori, luis galarreta, rechazó la iniciativa y afirmó “respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio”, dijo galarreta, candidato a vicepresidente de fujimori, y agregó que van a respetar lo que dice la norma mientras los jurados electorales especiales (JEE) realizan el recuento de las actas observadas.
Sánchez dijo además que su partido detectó posibles irregularidades en Lima y en la votación en el exterior, y que Juntos por el Perú pedió anular una serie de mesas; el candidato señaló que, según su visión, “ellos quieren anular los votos del sur”, dijo roberto sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
Respuesta de fuerza popular y el proceso legal
Fuerza popular dijo que rechazaba la insólita propuesta de volver a contar todos los votos y que respetará el marco legal vigente; la postura del partido fue comunicada públicamente tras el ofrecimiento de revisión hecho por sánchez.
Desde la organización de fujimori indicaron que esperarán el recuento definitivo y confiarán en las instancias electorales para dirimir actas observadas; esa posición subraya la prioridad en seguir los procedimientos establecidos por la ONPE y los JEE.
Galarreta puntualizó que los JEE ya están en el proceso de recuento de las actas o mesas observadas, por lo que, según fuerza popular, corresponde aguardar el resultado administrativo y jurídico antes de cualquier otra medida.
Estado del escrutinio, actas observadas y plazos
Hasta ese momento, los JEE recibió 1.579 actas observadas de la segunda vuelta; de ese total, 154 actas pasaron al recuento de votos y solo cuatro llegaron a la audiencia pública donde se ejecuta ese procedimiento, según los datos oficiales.
Las autoridades electorales advirtieron que el resultado final puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse mientras se revisan las actas y se resuelven las impugnaciones, y el recuento sigue avanzando conforme a la normativa.
El vencedor del balotaje sustituirá al presidente interino José María Balcázar y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década, por lo que la decisión sobre actas y recuento tiene consecuencias institucionales claras para la sucesión.
El proceso continuará en manos de las instancias electorales y las partes dijeron que esperarán el fallo administrativo y el recuento definitivo como paso necesario para confirmar el triunfo o impugnar resultados, con implicancias directas para los partidos y los electores.