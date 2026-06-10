Escrutinio definitivo

Perú: con más del 95% escrutado, Sánchez aventaja a Fujimori por mínimo margen

La diferencia entre ambos candidatos apenas supera los 70.000 votos en un clima de extrema polarización. En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis advirtió sobre el complejo escenario de gobernabilidad y el futuro económico del país andino.