La candidata derechista Keiko Fujimori lidera levemente los sondeos a boca de urna con poco más de un punto porcentual de las preferencias en la cerrada segunda ronda presidencial de Perú el domingo (07.06.2026), según las encuestadoras privadas Ipsos y Datum.
Perú: Keiko Fujimori lidera con ventaja los sondeos a boca de urna
Fujimori obtiene 50,7% frente a 49,3% del izquierdista Roberto Sánchez, según la encuestadora Ipsos; y 50,5% contra 49,5 según Datum.
Fujimori obtiene 50,7% frente a 49,3% del izquierdista Roberto Sánchez, según Ipsos; y 50,5% contra 49,5 según Datum.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Tras una década de inestabilidad política, con caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores estaban llamados a escoger presidente para un mandato de cinco años.
UE constata "normalidad" durante votaciones
En tanto, la misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) constató que la jornada electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se desarrolló con normalidad, más allá de incidencias puntuales.
La jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, indicó que hubo algunos retrasos en la apertura de las mesas de votación, en una magnitud menor a la registrada en la primera vuelta, donde la falta de material electoral el 12 de abril causó grandes retrasos de varias horas en recintos electorales de la capital del país, Lima.
"Las votaciones se han desarrollado con tranquilidad. En algunos sitios ha habido retrasos, pero no retrasos grandes. Una vez que han abierto las mesas, todo ha fluido con bastante tranquilidad", señaló Corrado en declaraciones al canal estatal TV Perú.