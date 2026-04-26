Con las dudas intactas y las polémicas en crecimiento, los comicios presidenciales en Perú se han convertido en el tema electoral del momento a nivel regional. Un sufragio lento y una ramificación extrema de fuerzas crearon un escenario más que complejo.
Cómo observa el gobierno argentino las elecciones en Perú
Sin el balotaje definido y con Keiko Fujimori a la espera de rival, la gestión de una de las economías alabadas por la Casa Rosada está en juego.
En medio de estas particularidades, y con Keiko Fujimori ya definida como la primera “clasificada” al balotaje, desde Argentina se mira de reojo la posibilidad de sumar un eventual nuevo aliado regional.
Es cierto que los dramas internos y las ya establecidas relaciones en América de la gestión Javier Milei no permiten poner este futuro escenario en el tablero político, pero no deja de ser un activo ante el fortalecimiento del grupo Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi en España con Pedro Sánchez.
El bueno visto a la “derecha contra la izquierda”
En diálogo con El Litoral, las licenciadas en Relaciones Internacionales Lucía Mayo y Delfina Toriani respondieron en relación a la mirada de la Casa Rosada a los resultados de las elecciones en Perú.
Toriani explicó que “el mapa político de América Latina viene atravesando un proceso de redefinición. En este contexto, un eventual triunfo de fuerzas conservadoras o ‘de derecha’ en Perú podría sumarse como un respaldo indirecto a gobiernos de similar orientación en la región”.
Mayo indicó por su parte: “La derecha contra la derecha no deja de ser un panorama interesante para Milei, más sobre todo en las declaraciones que desde lo ideológico se acercan mucho a la postura del presidente en muchísimos temas”, y agregó: “Por supuesto que a Milei le sirve en la configuración del mapa de de América Latina que haya otro gobierno de derecha para combatir el avance de la izquierda como como él suele declarar”.
“Cuando varios países comparten una misma orientación ideológica en una misma región, suelen generarse condiciones más favorables para la coordinación política, y la articulación de agendas comunes”, comentó Mayo pero aclaró: “La política interna de cada país sigue estando determinada, en gran medida, por sus propias dinámicas. En el caso de Perú, la fragmentación política y la debilidad institucional hacen que cualquier resultado electoral tenga un impacto más acotado en términos regionales”.
“Aun así, en un contexto de disputa de modelos en América Latina, cada elección adquiere relevancia simbólica. Más que un ‘triunfo’ directo, lo que puede observarse es una tendencia regional que, según el caso, puede inclinarse hacia posiciones más conservadoras o más progresistas, influyendo en el clima político general del continente”, sumó la analista en la misma línea.
La opción de Fujimori ante López Aliaga
Mayo destacó que la idea de “combatir la izquierda” es algo que la candidata ya instalada en el balotaje, Keiko Fujimori, ha compartido al igual que Milei.
En relación a las percepciones de La Libertad Avanza sobre el país andino, la analista explicó: “También es cierto que el gobierno de Milei ha utilizado en muchas ocasiones el caso de Perú como un ejemplo donde hay un modelo de éxito económico o de estabilidad económica, según entiende él, a pesar de las diferentes crisis políticas que se van sucediendo”.
Los resultados iniciales ponían también a Rafael López Aliaga de Renovación Popular como el acompañante en la segunda vuelta, un candidato de carrera empresarial alineado a la “derecha”. Este escenario planteaba el famoso “derecha vs derecha” con sus respectivos tintes. La incursión de Roberto Sánchez pone en duda la definición.
“Esta idea de que sean candidatos pro mercado de la derecha, justamente un poco valía en este curso, hacen más fácil el el acercamiento de Argentina con Perú, que además, por supuesto, tiene diferentes intereses”, sumó Mayo.
Otro elemento son los aliados regionales más fuertes como Estados Unidos. Mayo analizó al respecto: “Al mismo tiempo, estos candidatos (Fujimori y López Aliaga) parecerían estar alineados con con la política exterior de Estados Unidos, que esto es de sumo interés para para Milei y que también les facilita su su posicionamiento”
“A Milei le interesa que se siga pintando el mapa de América Latina de colores relacionados con gobiernos de derecha o de ultraderecha. Van a seguir muy atentamente los resultados de la segunda vuelta”, agregó Mayo.