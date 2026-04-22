Escenario electoral crítico

Elecciones en Perú: denuncian fraude en medio de una definición voto a voto por el balotaje

Con Keiko Fujimori confirmada para la segunda vuelta, el escrutinio definitivo determinará quién será su rival. El analista Joaquín Bernardis detalló en CyD Litoral la paridad entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, en un contexto de fuerte fragmentación política.