Proceso electoral 2026

Desde Perú descartan rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

El Fiscal Supremo Tomás Gálvez aseguró que los incidentes registrados durante la jornada electoral, como la demora en la apertura de mesas, no representan una manipulación de la voluntad popular. Llamó a la calma frente a las denuncias de sectores políticos.