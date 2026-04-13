Fallas logísticas

Elecciones en Perú: 63.300 electores que no pudieron votar podrán hacerlo este lunes

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que más de 63 mil vecinos de Lima no pudieron emitir su voto este domingo por falta de material electoral. La ONPE pidió disculpas y el JNE prorrogó los comicios en 15 locales.