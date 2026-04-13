El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE), Piero Corvetto informó que un total de 63.300 electores en Lima no pudieron emitir su voto durante las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril debido a la falta de material electoral.
Elecciones en Perú: 63.300 electores que no pudieron votar podrán hacerlo este lunes
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que más de 63 mil vecinos de Lima no pudieron emitir su voto este domingo por falta de material electoral. La ONPE pidió disculpas y el JNE prorrogó los comicios en 15 locales.
El Jefe de la ONPE, Piero Corvetto informó que no se pudo entregar el material electoral en 211 mesas de sufragio ubicadas en 15 locales de votación de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.
En conferencia de prensa Corvetto señaló que según los datos que maneja el centro de soportes de la institución, los electores que no pudieron ejercer su derecho al sufragio pertenecen a San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.
Fueron en total 211 mesas de sufragio ubicadas en 15 locales de votación en Lima (3 de San Juan de Miraflores, 7 de Lurín y 5 de Pachacamac.
“Quiero, antes que nada, presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanas y ciudadanos que han sido afectados por el retraso del despliegue de material electoral en cada uno de sus locales”, dijo
“Para cada uno de los electores y miembros de mesa iniciaremos actos administrativos ya que al no poder ejercer su voto, ni cumplir su rol como miembros de mesa, nos estamos responsabilizando y no pagarán ninguna multa por esta afectación”, agregó.
Corvetto responsabilizó a la empresa encargada del reparto y ofreció disculpas a los electores que no pudieron votar.
“A nivel nacional, de las 92 mil 12 mesas de sufragio se lograron instalar 99,8% de mesas, solo 211 mesas no se lograron instalar”, argumentó.
El jefe de la ONPE fue consultado por los medios si renunciaría debido a esta situación, pregunta a la que solo respondió que se sometería a todas las investigaciones que correspondan.
Extensión de los comicios
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones emitió en la noche del domingo un pronunciamiento tras el cierre de la votación en el marco de las Elecciones Generales 2026.
La secretaria del ente electoral, Yessica Clavijo, indicó que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones del extranjero.
Se trata de Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos, donde se dispuso, en primer lugar, ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día lunes 13 de abril, desde las 7 am hasta las 2 pm, de acuerdo a sus husos horarios.
Asimismo, el JNE decidió ampliar el horario de votación en esas mesas hasta las 6 pm de ese mismo día, de acuerdo a sus husos horarios.
Además, Clavijo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades del caso para que, a través del Ministerio de Educación, se disponga que los centros educativos se mantengan a disposición para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instale las mesas de sufragio.
“Asimismo, que se brinde apoyo de seguridad y logístico a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral, y que, a través del Ministerio de Trabajo, se dicten las disposiciones para dar facilidades a los trabajadores que deban emitir su voto el día 13 de abril”, añadió.
El ente electoral también dispuso que no se afecte el procesamiento de los resultados en los centros de cómputo ni en el portal institucional de la ONPE, y que se mantengan las prohibiciones de propaganda electoral hasta este lunes 13 en los horarios y lugares en los cuales no se pudieron instalar las mesas de sufragio en Lima Metropolitana.
Del mismo modo, exhortó a que no se difundan encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares, y que la ONPE debe ejecutar el acuerdo en su integridad bajo responsabilidad.
Tendencias de boca de urna
Mientras, de acuerdo con el sondeo a boca de urna realizado por la encuestadora Ipsos, para Latina, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 16,6% de los votos durante las Elecciones Generales 2026 realizadas este domingo 12 de abril.
El sondeo indica que se registra un empate técnico en el segundo lugar: Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene el 12,1% de los votos; Ricardo Belmont (Obras), 11.8%, Rafael López (Renovación Popular) 11% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) 10.7%.
Luego se ubican los candidatos Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,1% y Carlos Álvarez (País para Todos), con 7%.
Con información de El Comercio.