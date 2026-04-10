Misión internacional

El diputado nacional Pablo Farías será observador electoral en los comicios generales de Perú

El legislador de Provincias Unidas integrará misión de la ONG Transparencia Electoral, acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones peruano. En los comicios se elegirán presidente, vicepresidentes y representantes para el Parlamento Andino.