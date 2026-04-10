El diputado nacional santafesino, Pablo Farías (bloque Provincias Unidas), conformará la Misión de Observación Electoral Perú 2026 de la organización no gubernamental Transparencia Electoral, que se desarrolla entre el 9 y 12 de abril, en el marco de las elecciones generales de ese país.
El diputado nacional Pablo Farías será observador electoral en los comicios generales de Perú
El legislador de Provincias Unidas integrará misión de la ONG Transparencia Electoral, acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones peruano. En los comicios se elegirán presidente, vicepresidentes y representantes para el Parlamento Andino.
El objetivo de la misión, acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones peruano (máxima autoridad en la materia), es acompañar “un proceso electoral en un contexto de alta volatilidad institucional y fragmentación política”. De los comicios participarán más de 27 millones de votantes para elegir presidente, vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados.
Farías ha participado en distintas misiones de estas carácterísticas, aportando su experiencia en normativa e instrumentación de comicios, ya que, más allá de sus conocimientos profesionales, siendo ministro de Gobierno de Miguel Lifschitz (2015-2019), tuvo bajo su órbita tanto la Secretaría Electoral de la provincia de Santa Fe, como la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, que son las áreas más comprometidas en el desarrollo de los comicios en cada elección provincial.
En este sentido, es de destacar que la provincia de Santa Fe cuenta con gran prestigio por su calidad institucional, la transparencia de su sistema electoral y la rapidez del conteo de votos y carga de resultados, siendo pionera en la instrumentación de las primarias obligatorias abiertas y simultáneas y la utilización de la boleta única.
Durante los días mencionados, los miembros de la delegación de Transparencia Electoral asistirán a jornadas académicas, reuniones con partidos políticos, encuentros con autoridades electorales y realizarán visitas a centros de votación el día de las elecciones.
Transparencia electoral
La organización no gubernamental promueve los valores democráticos, la transparencia y la integridad en los procesos electorales a nivel global. Cuenta con casi 15 años de trayectoria y más de 70 misiones internacionales realizadas en América y Europa.
Además de las misiones de observación, desarrolla programas de acompañamiento en implementación de tecnología para procesos electorales, de certificación de integridad de elecciones para entidades civiles, de formación y capacitación, y de investigación en la materia.