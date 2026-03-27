Farías: "El aumento del corte de biocombustibles no puede ser pasajero"

Diputados del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto en el Congreso para aumentar el porcentaje de corte de biocombustibles en las naftas. La iniciativa busca impulsar la diversificación energética y acompañar el reclamo de provincias productoras.
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El diputado Pablo Farías explicó que el planteo no es nuevo dentro del espacio político y que ya se habían impulsado propuestas similares. “Junto a diputados del bloque Provincias Unidas presentamos un proyecto en el que solicitamos que se incremente el porcentaje de corte de biocombustibles en los combustibles líquidos”, indicó.
Según señaló el legislador, la propuesta también está respaldada por gobernadores de provincias vinculadas a la producción de biocombustibles. En ese sentido, mencionó el planteo realizado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Farías sostuvo que el objetivo es fortalecer la matriz energética y enfrentar el impacto de factores internacionales en el precio de los combustibles. “El objetivo es impulsar la diversificación energética y poder enfrentar las subas de precios de los hidrocarburos provocados por eventos internacionales, como la guerra de Medio Oriente”, afirmó.
Además, remarcó que la política pública debe sostenerse en el tiempo. “La medida que hoy toma el gobierno nacional no puede ser pasajera. Necesitamos impulsar el uso de biocombustibles”, concluyó.