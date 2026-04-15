El conteo oficial de las elecciones en Perú avanza con un lento nivel de procesamiento de actas, pero comienza a delinear un escenario más definido en la competencia presidencial.
Roberto Sánchez desplaza a López Aliaga de cara al balotaje en Perú
El candidato de izquierda avanza en el conteo e iría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Se elevaron reclamos para anular los comicios
De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este miércoles, con el 89.946% de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, consolidando su posición en la contienda.
La sorpresa se da con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se ubica en el segundo puesto tras superar a López Aliaga en medio de una disputa por el pase a la segunda vuelta electoral.
Sánchez se ubicaba en segundo lugar con 11,99% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.
El líder de Renovación Popular alcanza 11.953% con 1.813.667 votos válidos. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene reducida conforme avanza el procesamiento de actas.
En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11 % de los votos válidos, lo que significa 1.692.400 papeletas.
Reclamos para anular votación
Según los datos de Transparencia Electoral, al menos siete solicitudes fueron elevadas al Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) para anular los comicios generales. Los pedidos cuestionan el desarrollo del proceso y deberán ser evaluados por la autoridad electoral.
Desde la JNE remarcan que las misiones de observación internacional coinciden en que el proceso se desarrolló con normalidad en la mayor parte del Perú, pese a los reportes de demoras en la distribución de material electoral en algunos puntos.
Quién es Roberto Sánchez
Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), registró su mayor escalada el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato.
Con un sombrero campesino que recordaba al expresidente preso Pedro Castillo, el candidato invocó a "las fuerzas democráticas, la comunidad internacional" a vigilar el escrutinio.
Castillo fue elegido en 2021 para gobernar cinco años, pero solo duró 17 meses en el cargo. El Parlamento lo destituyó tras su fallido intento de disolverlo. Fue condenado a más de 11 años de cárcel por rebelión.
"Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga" la facultad de indultarlo, aseguró Sánchez.