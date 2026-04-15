#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Resultados parciales

Roberto Sánchez desplaza a López Aliaga de cara al balotaje en Perú

El candidato de izquierda avanza en el conteo e iría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Se elevaron reclamos para anular los comicios

Roberto Sánchez se hace fuerte en el conteo. REUTERS/Angela PonceRoberto Sánchez se hace fuerte en el conteo. REUTERS/Angela Ponce
Seguinos en
Por: 

El conteo oficial de las elecciones en Perú avanza con un lento nivel de procesamiento de actas, pero comienza a delinear un escenario más definido en la competencia presidencial.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) este miércoles, con el 89.946% de las mesas escrutadas, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, consolidando su posición en la contienda.

Mirá tambiénDesde Perú descartan rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

La sorpresa se da con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se ubica en el segundo puesto tras superar a López Aliaga en medio de una disputa por el pase a la segunda vuelta electoral.

Roberto Sanchez, presidential candidate of the Together for Peru party, attends to speak with members of the media as he waits for the election results after Peru's general election was extended to a second day in some precincts of the capital, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Angela PonceRoberto Sánchez. REUTERS/Angela Ponce

Sánchez se ubicaba en segundo lugar con 11,99% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios del domingo.

El líder de Renovación Popular alcanza 11.953% con 1.813.667 votos válidos. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene reducida conforme avanza el procesamiento de actas.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Manuel OrbegozoRafael López Aliaga. REUTERS/Manuel Orbegozo

En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11 % de los votos válidos, lo que significa 1.692.400 papeletas.

Reclamos para anular votación

Según los datos de Transparencia Electoral, al menos siete solicitudes fueron elevadas al Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) para anular los comicios generales. Los pedidos cuestionan el desarrollo del proceso y deberán ser evaluados por la autoridad electoral.

Desde la JNE remarcan que las misiones de observación internacional coinciden en que el proceso se desarrolló con normalidad en la mayor parte del Perú, pese a los reportes de demoras en la distribución de material electoral en algunos puntos.

Quién es Roberto Sánchez

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), registró su mayor escalada el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mirá tambiénElecciones en Perú: 63.300 electores que no pudieron votar podrán hacerlo este lunes

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato.

Con un sombrero campesino que recordaba al expresidente preso Pedro Castillo, el candidato invocó a "las fuerzas democráticas, la comunidad internacional" a vigilar el escrutinio.

Roberto Sanchez, presidential candidate of the Together for Peru party, speaks with members of the media as he waits for the election results after Peru's general election was extended to a second day in some precincts of the capital, in Lima, Peru, April 14, 2026. REUTERS/Angela PonceRoberto Sánchez. REUTERS/Angela Ponce

Castillo fue elegido en 2021 para gobernar cinco años, pero solo duró 17 meses en el cargo. El Parlamento lo destituyó tras su fallido intento de disolverlo. Fue condenado a más de 11 años de cárcel por rebelión.

"Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial que otorga" la facultad de indultarlo, aseguró Sánchez.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Perú
Elecciones 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro