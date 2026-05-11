El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga volvió a cuestionar el proceso electoral de Perú y reclamó la intervención de auditoras internacionales para revisar los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, en medio de un clima de creciente tensión política y mientras avanzan las instancias oficiales de proclamación de resultados.
Perú: López Aliaga redobla denuncias de fraude y exige una auditoría internacional
El dirigente de Renovación Popular aseguró que las medidas impulsadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no son suficientes y sostuvo que debe realizarse un “peritaje forense” a cargo de firmas extranjeras especializadas.
El dirigente de Renovación Popular aseguró que las medidas impulsadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no son suficientes y sostuvo que debe realizarse un “peritaje forense” a cargo de firmas extranjeras especializadas.
Durante una entrevista con CNN, mencionó compañías internacionales como KPMG, BDO, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young como posibles auditoras independientes.
López Aliaga insiste desde hace semanas en que existieron irregularidades en distintas actas electorales, especialmente en las denominadas mesas de la serie 900.000, y denuncia presuntas manipulaciones que, según afirma, habrían perjudicado a su candidatura en la disputa por el ingreso al balotaje.
La controversia se desarrolla mientras las autoridades electorales continúan con el proceso formal de revisión y proclamación descentralizada de resultados presidenciales. Paralelamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya inició la impresión del material que será utilizado en la segunda vuelta prevista para junio.
Según datos difundidos tras el escrutinio de la primera vuelta, la conservadora Keiko Fujimori encabezó la votación, seguida por Roberto Sánchez, mientras López Aliaga quedó en tercer lugar por un margen estrecho.
Las denuncias del exalcalde de Lima generaron fuertes repercusiones en el escenario político peruano. Diversos sectores cuestionaron la falta de pruebas concluyentes sobre un fraude sistemático y advirtieron sobre el impacto institucional que podrían tener las acusaciones contra los organismos electorales.
En las últimas semanas, el dirigente incluso encabezó movilizaciones frente al JNE y llamó a desconocer el proceso si no prosperaban sus reclamos. Sus declaraciones derivaron en denuncias judiciales por presunta incitación al desorden público.