Elecciones presidenciales

Perú: López Aliaga redobla denuncias de fraude y exige una auditoría internacional

El dirigente de Renovación Popular aseguró que las medidas impulsadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no son suficientes y sostuvo que debe realizarse un “peritaje forense” a cargo de firmas extranjeras especializadas.