El recuento oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú confirmó como ganadora a la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular (derecha), en la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.
Keiko Fujimori venció en el balotaje y será la presidenta de Perú
En votos, la hija de Alberto Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Roberto Sánchez se llevó 9.173.755. En su cuarto intento, la mujer de 50 años gobernará hasta 2031.
Según detalló el organismo oficial, en la plataforma que muestra el cómputo en tiempo real, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento.
En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755.
La cuarta fue la vencida
Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.
En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.
En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.
La herencia de su padre
Su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, fue condenado en Perú a través de varios juicios tras su extradición desde Chile en 2007. La condena más severa y trascendental fue de 25 años de prisión, dictada en 2009.
En abril de 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo declaró autor mediato (autoría por dominio de la organización) de los siguientes crímenes de lesa humanidad: la Masacre de Barrios Altos (1991) por el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años, a manos del grupo paramilitar "Colina", la Masacre de La Cantuta (1992) por el secuestro y posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de 1992.
En diciembre de 2023, Fujimori abandonó el penal de Barbadillo tras permanecer 16 años en prisión. Su liberación se dio luego de que el Tribunal Constitucional de Perú restituyera el indulto humanitario que le había sido concedido originalmente en 2017.
Pasó sus últimos meses en libertad junto a su familia en Lima. A pesar de su avanzada edad y su deteriorada salud debido al cáncer y a problemas cardiovasculares, su entorno llegó a deslizar la posibilidad de una futura candidatura presidencial, lo cual no prosperó debido a su condición médica.
Falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima, Perú, debido a complicaciones provocadas por un cáncer de lengua que padecía desde hacía años.