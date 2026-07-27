El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió esta tarde con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los dichos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio “Lula” da Silva y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes y solicitarle las explicaciones formales.
Brasil repudió los dichos de Milei sobre Lula y exige explicaciones formales a la Argentina
El canciller Mauro Vieira se reunió con el embajador argentino a raíz de las afirmaciones ofensivas de parte del presidente argentino contra el mandatario brasileño, que incluyen denuncias de intromisión en asuntos internos.
La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Viera en medio del malestar que generaron los dichos del libertario, quien criticó el pasado sábado a su par de Brasil, afirmó que el país posee el factor del "riesgo Lula" y apoyó la candidatura presidencial del actual senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.
“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, había advertido Milei durante su discurso, en donde convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y elegir pensando en las generaciones venideras, vertiendo agravios contra el actual presidente del vecino país.
Tras las declaraciones, el canciller Vieira tomó la decisión de llevar a cabo la citada reunión que profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.
Lla citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) luego de que Milei cuestionara al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.
La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina.
"Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista. El contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos. Fue una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, expresó Vieira antes de la reunión.
"Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”, agregó. A su vez, el funcionario brasileño sostuvo: "No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.
Santilli salió al cruce
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió al cruce diplomático, luego de que el gobierno brasileño convocara al embajador argentino en Brasiliapara que brindara explicaciones.
Afirmó que “el presidente siempre dice que hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad. Lo que plantea es el desarrollo y crecimiento."
En diálogo con LN+, Santilli aseguró que "Hay un gigante dormido que se está despertando“ y destacó los avances en las reformas económicas del Gobierno.
En ese sentido, consideró que “Ahí hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida que les da bronca”.
Además, sobre Lula da Silva, el Santilli dijo: “Que no se arranquen las ventiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del presidente. Y acá pudieron ir a hacer los recorridos que quisieron hacer".