Vínculos comerciales

Xi Jinping y Lula acordaron reforzar la relación entre China y Brasil

En un diálogo extenso, los mandatarios destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en áreas clave como inteligencia artificial y minerales críticos, buscando un crecimiento sostenible y compartido entre China y Brasil, en un contexto internacional desafiante y con múltiples tensiones geopolíticas en juego.