#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Vínculos comerciales

Xi Jinping y Lula acordaron reforzar la relación entre China y Brasil

En un diálogo extenso, los mandatarios destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en áreas clave como inteligencia artificial y minerales críticos, buscando un crecimiento sostenible y compartido entre China y Brasil, en un contexto internacional desafiante y con múltiples tensiones geopolíticas en juego.

Xi Jinping y Lula mantuvieron una conversación telefónica de más de una hora. Foto: ReutersXi Jinping y Lula mantuvieron una conversación telefónica de más de una hora. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron este lunes profundizar la coordinación bilateral y multilateral entre ambos países, durante una conversación telefónica que se extendió por más de una hora.

El diálogo se produjo en medio de las tensiones entre Brasil y el Gobierno de Javier Milei, tras las críticas del mandatario argentino a Lula y la respuesta del canciller brasileño, quien calificó esas expresiones como inéditas en la relación bilateral.

Mirá tambiénJavier Milei profundizó sus críticas al socialismo con un fuerte discurso en Brasil

Cooperación estratégica

Xi destacó los avances registrados en los últimos años en la construcción de una “comunidad de futuro compartido” entre China y Brasil, así como en la articulación de las estrategias de desarrollo de ambas naciones.

El mandatario chino sostuvo que esa relación contribuyó al crecimiento económico, al bienestar de la población y a brindar estabilidad en un escenario internacional marcado por conflictos y disputas comerciales.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva and China's President Xi Jinping attend a welcoming ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, April 14, 2023. Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.China y Brasil buscan ampliar su cooperación en inteligencia artificial, energía y minerales. Foto: Reuters

También expresó su respaldo a Brasil en la defensa de su soberanía, su independencia y su rechazo a las injerencias externas.

Un acuerdo entre China y el Mercosur

Durante la conversación, ambos presidentes coincidieron en la necesidad de acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre China y el Mercosur.

El bloque está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras Bolivia atraviesa la etapa final de su proceso de adhesión. Lula pidió que las tratativas contemplen las flexibilidades necesarias para los distintos socios.

FILE PHOTO: Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva shakes hands with Chinese President Xi Jinping after a signing ceremony held at the Great Hall of the People in Beijing, China, April 14, 2023. Ken Ishii/Pool via REUTERS/File PhotoAmbos mandatarios pidieron acelerar las negociaciones comerciales entre China y el Mercosur. Foto: Reuters

El presidente brasileño ratificó además su intención de diversificar mercados en medio de la política arancelaria impulsada por Estados Unidos.

Inteligencia artificial y minerales

Lula propuso ampliar la cooperación bilateral en inteligencia artificial, energía, satélites, fertilizantes y procesamiento de minerales críticos.

También invitó a empresas chinas a incrementar sus inversiones en Brasil para diversificar los proyectos conjuntos y fortalecer los intercambios comerciales. El comercio bilateral alcanzó recientemente un nuevo récord histórico.

Xi, por su parte, valoró la posición internacional de Brasil y planteó profundizar el trabajo conjunto dentro del denominado Sur Global.

(250513) -- BEIJING, 13 mayo, 2025 (Xinhua) -- El presidente chino, Xi Jinping, mantiene conversaciones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en China realizando una visita de Estado en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 13 de mayo de 2025. (Xinhua/Huang Jingwen) (ah) (vf)Xi Jinping y Lula mantuvieron una conversación telefónica de más de una hora. Foto: Xinhua

El papel del BRICS

Los mandatarios acordaron promover una cooperación de mayor alcance dentro del BRICS ampliado, con el objetivo de reforzar la coordinación política y económica entre sus integrantes.

Lula señaló que Brasil continuará trabajando con China en defensa del multilateralismo, la autoridad de las Naciones Unidas y la resolución de los conflictos mediante el diálogo.

Ambos líderes también cuestionaron la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para responder a las principales crisis internacionales.

Mirá tambiénMilei en Brasil: se reunió con el gobernador de San Pablo y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

Conflictos internacionales

Xi y Lula expresaron su preocupación por el impacto de las guerras sobre la seguridad alimentaria y energética mundial.

También señalaron que las restricciones a la navegación por los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb perjudican a la economía internacional y manifestaron preocupación por la situación humanitaria en Gaza.

Además, destacaron el papel que podría asumir el Grupo de Amigos de la Paz, impulsado por China y Brasil, para reactivar las negociaciones destinadas a finalizar la guerra en Ucrania.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lula da Silva
Brasil
BRICS
China

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro