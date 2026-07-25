El presidente Javier Milei desarrolla este sábado una agenda oficial y política en San Pablo, Brasil, que incluye una reunión con el gobernador del estado paulista, Tarcísio de Freitas, la entrega de una condecoración y su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde será oficializada la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.
Milei en Brasil: se reunió con el gobernador de San Pablo y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro
El Presidente recibió la Orden de Ipiranga en el Palacio dos Bandeirantes y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde brindará un discurso durante la oficialización del candidato Flávio Bolsonaro, para las elecciones de octubre.
La actividad comenzó por la mañana en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno de San Pablo, donde Milei fue recibido por De Freitas. Durante la ceremonia, el mandatario argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado paulista.
Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes. Luego se incorporó a la reunión de trabajo el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Discurso en la Convención del Partido Liberal
La segunda parte de la agenda del Presidente estará centrada en la Convención Nacional del Partido Liberal, que se realizará en el Mercado Livre Arena Pacaembú.
Durante el acto, Flávio Bolsonaro será proclamado oficialmente como candidato presidencial del espacio opositor para las elecciones brasileñas previstas para octubre. Milei tiene previsto brindar un discurso ante los dirigentes y militantes del partido.
El viaje del mandatario argentino representa un gesto de respaldo político hacia Bolsonaro, quien no puede competir electoralmente tras quedar inhabilitado por la Justicia brasileña, y hacia el espacio que buscará disputar la presidencia frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Reprogramación de la agenda en Argentina
Debido a su presencia en Brasil, la Casa Rosada modificó la agenda del Presidente y reprogramó para este domingo su participación en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo.
La visita a San Pablo se produce en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por diferencias políticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil, aunque ambos países mantienen canales institucionales de diálogo a través de organismos como el Mercosur y otros espacios regionales.