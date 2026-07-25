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Milei en Brasil: se reunió con el gobernador de San Pablo y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro

El Presidente recibió la Orden de Ipiranga en el Palacio dos Bandeirantes y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde brindará un discurso durante la oficialización del candidato Flávio Bolsonaro, para las elecciones de octubre.