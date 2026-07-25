El gobierno de India logró desactivar una de las mayores movilizaciones estudiantiles de los últimos años luego de que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, presentara su renuncia, principal reclamo de los manifestantes que denunciaban irregularidades en el sistema nacional de exámenes.
Renunció el ministro de Educación de India y se desactivaron las protestas estudiantiles
El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, presentó su renuncia luego de que el gobierno aceptara las principales demandas del movimiento estudiantil surgido tras las denuncias de irregularidades en los exámenes nacionales. Tras el anuncio, los organizadores convocaron a poner fin a las movilizaciones.
Tras conocerse la dimisión, el denominado Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento surgido en las redes sociales y convertido luego en fuerza de protesta, anunció el levantamiento de las manifestaciones y pidió a los estudiantes regresar a sus hogares de forma pacífica.
Un movimiento nacido en las redes sociales
El CJP, conocido popularmente como el movimiento de las "cucarachas", nació como una iniciativa digital para reclamar reformas en el sistema educativo tras una serie de denuncias por filtraciones y presuntas irregularidades en distintos exámenes de ingreso a la educación superior.
Con el paso de las semanas, las protestas se multiplicaron en Nueva Delhi y otras ciudades, convirtiéndose en una de las expresiones juveniles más importantes registradas recientemente en el país.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del movimiento, Ashutosh Ranka, aseguró que todas las demandas fueron aceptadas por el gobierno.
"Pedimos a los manifestantes que se retiren inmediatamente y regresen a sus hogares de manera pacífica", expresó.
La renuncia que destrabó el conflicto
Horas antes, Dharmendra Pradhan había oficializado su dimisión mediante una carta dirigida al primer ministro.
En el texto explicó que su decisión buscaba evitar una mayor escalada del conflicto y preservar la estabilidad del país, además de permitir que los estudiantes retomaran sus actividades académicas sin enfrentar consecuencias legales derivadas de las protestas.
La renuncia era considerada el principal reclamo del movimiento, que responsabilizaba políticamente al ministro por las fallas detectadas en la organización de los exámenes nacionales.
El reclamo por un sistema de exámenes transparente
Las manifestaciones tuvieron como eje las denuncias de filtraciones y otras irregularidades registradas en el NEET-UG, el examen nacional de ingreso a las carreras de Medicina, una de las evaluaciones más competitivas de India.
Cada año, millones de jóvenes participan de estas pruebas para acceder a universidades públicas y a puestos en la administración estatal, oportunidades consideradas fundamentales para la movilidad social de gran parte de la población.
La aceptación de las demandas estudiantiles y la salida del ministro pusieron fin, al menos por el momento, a un conflicto que mantuvo en tensión al sistema educativo y al gobierno indio durante varias semanas.