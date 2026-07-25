Tras semanas de movilizaciones

Renunció el ministro de Educación de India y se desactivaron las protestas estudiantiles

El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, presentó su renuncia luego de que el gobierno aceptara las principales demandas del movimiento estudiantil surgido tras las denuncias de irregularidades en los exámenes nacionales. Tras el anuncio, los organizadores convocaron a poner fin a las movilizaciones.