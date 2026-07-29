Más de 60 leyes prevé eliminar la Ley Hojarasca, que tiene media sanción de Diputados nacionales y espera tratamiento en el Senado; 238 artículos componen la Ley de Bases que el gobierno logró aprobar tras una trabajosa negociación a mediados de 2024 (la norma original tenía 600 ítems).
Tras la Hojarasca, una mega desregulación: Nación impulsa la derogación de 12 leyes
El texto modifica artículos de numerosas normas nacionales relacionadas con el agro, la energía, la navegación, mercado de capitales, cultura, profesiones reguladas y sistema tributario. Ya se conocieron reacciones de algunos sectores.
Ahora llegó el turno del anteproyecto elaborado también por el ministerio de Desregulación y Reforma del Estado que lidera Federico Sturzenegger y que se compone de 349 artículos.
¿Para qué? Para eliminar leyes completas “de sectores tan diversos como el gas licuado, el libro, los arrendamientos rurales, la vitivinicultura, el cabotaje, el ahorro previo y distintos instrumentos financieros”, tal cual reproduce el sitio especializado Parlamentario.com.
Además, deroga numerosos artículos de otras normas para avanzar sobre una amplia liberalización de mercados.
La iniciativa no se limita a introducir modificaciones puntuales: propone derogar de manera completa una serie de leyes vigentes desde hace décadas y eliminar numerosos artículos de otras normas, con el argumento de “reducir la intervención estatal, fomentar la competencia y simplificar la actividad privada”.
Como se dijo, el alcance de los cambios abarca sectores tan diversos como la energía, la cultura, el agro, la navegación, las finanzas y el comercio.
Algunos de los aspectos que comprenden este megaproyecto ya generaron reacciones de sectores puntuales: es el caso del Colegio de Farmacéuticos, alertado por la eliminación de 9 artículos de la ley 17.565 que rige la tarea, el sector de Martilleros, y la actividad librera (ley 25.542 que sería derogada de prosperar el proyecto oficial).
También hay planteos de las provincias que lideran la producción vitivinícola por los cambios que se quieren introducir a la Ley General de Vinos.
En definitiva, la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación elimina regímenes históricos, organismos y fondos específicos, al tiempo que flexibiliza actividades económicas, profesionales y comerciales.
Una por una
A continuación se reproduce el listado leyes que el proyecto deroga íntegramente:
- Ley 26.020, Régimen de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sancionada en 2005, regula la cadena de producción, fraccionamiento, distribución y comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo. También establece mecanismos de control estatal sobre la actividad y facultades regulatorias del Estado. ¿Se eliminará la garrafa social?
- Ley 23.316, de Doblaje. Establece la obligación de doblar al castellano determinadas producciones cinematográficas y audiovisuales extranjeras exhibidas en el país, con el objetivo de fomentar la actividad profesional de doblaje nacional.
- Ley 25.542, de Defensa de la Actividad Librera. Conocida como ley de precio uniforme del libro, impide la competencia mediante descuentos indiscriminados y protege a librerías y editoriales.
- Ley 14.432. Complementa el régimen de arrendamientos y aparcerías rurales, estableciendo reglas específicas sobre contratos agrarios.
- Ley 13.246, Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Es la norma central que regula los contratos de alquiler y explotación compartida de campos. Establece derechos y obligaciones de propietarios y productores rurales.
- Ley 23.149. Creó mecanismos de promoción y control vinculados a la actividad vitivinícola.
- Ley 25.849. Creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector. La derogación implica además la liquidación de la corporación.
- Decreto-Ley 19.492/44, ratificado por Ley 12.980. Reserva el cabotaje nacional para buques argentinos o sujetos a autorizaciones especiales. Su derogación constituye uno de los cambios más significativos del capítulo naviero.
- Decreto 142.277/43. Norma fundacional del régimen de sociedades de capitalización y ahorro previo.
- Ley 9.644. Antigua ley vinculada al régimen de warrants y certificados de depósito. Quedaría derogada dentro de la reforma de instrumentos financieros.
- Ley 19.060. Norma relacionada con el sistema de garantías mobiliarias y títulos de crédito. Es eliminada en el capítulo financiero.
- Ley 23.271. Ley vinculada a instrumentos de crédito y garantías comerciales, cuya derogación forma parte de la reforma integral del sistema prendario y de warrants.
Cambios parciales
Además de estas derogaciones totales, el proyecto elimina capítulos o artículos completos de otras normas.
Ley 20.266 de martilleros y corredores. Deroga los artículos 31 a 35, vinculados al ejercicio profesional del corretaje.
Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Deroga los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18 y 20, eliminando diversos mecanismos de promoción y organismos previstos por la norma, como la Comisión Asesora del Libro y el Fondo Nacional compuesto, entre otros ítems, por aportes del Presupuesto.
Ley 20.305 de Traductores Públicos. Deroga el artículo 6°, reduciendo exigencias vinculadas a las traducciones oficiales.
Ley 17.565 de Farmacias. Elimina nueve artículos (11, 13, 20, 27, 40, 41, 42, 43 y 44), en el marco de una liberalización de horarios, propiedad y venta de medicamentos.
Ley 13.636. Deroga el artículo 3°, relativo a la fiscalización de medicamentos veterinarios.
Ley 25.507, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Deroga parte del sistema de financiamiento obligatorio del instituto, incluyendo los artículos 16 y 17.
Ley 14.878 de Vinos. Deroga los artículos 10, 12, 13, 18, 36, 37 y 38.
Ley 24.566 de Alcoholes. Deroga los artículos 5, 10, 16, 18, 19, 22, 25 y 28.
Ley 20.094 de Navegación. Deroga el artículo 56 y modifica sustancialmente el régimen de dotaciones y tripulación.
Ley 24.921. Deroga el artículo 46, referido al régimen de contenedores.
Leyes 27.418 y 27.419 de Marina Mercante. Elimina diversos artículos vinculados a incentivos y condiciones para el tratamiento de bandera nacional.
Ley 12.778. Deroga su artículo 85, parte del régimen de capitalización y ahorro.
Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto). Deroga el artículo 174.
Ley 22.315. Deroga el artículo 9°, referido a competencias de la Inspección General de Justicia sobre entidades de ahorro y capitalización.
Ley 9.643 de Warrants. Deroga el artículo 25.
Ley 24.587. Deroga los artículos 8 a 11.
Ley del Impuesto a las Ganancias. Deroga el inciso d) del artículo 26, vinculado a exenciones para determinados retornos cooperativos.