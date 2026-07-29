Anteproyecto de Sturzenegger

Tras la Hojarasca, una mega desregulación: Nación impulsa la derogación de 12 leyes

El texto modifica artículos de numerosas normas nacionales relacionadas con el agro, la energía, la navegación, mercado de capitales, cultura, profesiones reguladas y sistema tributario. Ya se conocieron reacciones de algunos sectores.