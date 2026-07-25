La propuesta del Gobierno nacional para avanzar en una profunda reforma de la Ley Nacional de Farmacias (17.565) reabrió el debate sobre la comercialización de medicamentos en Argentina. Entre los cambios contemplados figuran la posibilidad de vender medicamentos con receta por canales digitales, habilitar su entrega a domicilio, permitir la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y flexibilizar los horarios de atención, además de profundizar la digitalización de recetas y registros. La iniciativa despertó nuevamente fuertes cuestionamientos de los colegios profesionales farmacéuticos de todo el país, que advierten sobre los riesgos sanitarios que implicaría considerar al medicamento como un bien de consumo más y desvincular su entrega del asesoramiento profesional.
Farmacéuticos advierten que la venta de medicamentos fuera de farmacias pone en riesgo la salud pública
El gobierno nacional busca modificar la Ley de Farmacias y permitir la venta de medicamentos fuera de estos establecimientos.
La posición del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe
En diálogo con El Litoral, la vicepresidenta, Miriam Monasterolo, expresó la preocupación de la institución por algunos aspectos del proyecto. "Manifestamos nuestra preocupación respecto de diversos aspectos, en tanto entendemos que algunas de sus previsiones podrían afectar principios esenciales del sistema sanitario, como es el cuidado de la salud de la población". La dirigente aclaró, sin embargo, que la provincia cuenta con un marco legal propio que preserva el modelo sanitario vigente. " Santa Fe cuenta con un marco normativo propio, la Ley de Sanidad 2.287, y desde el punto de vista constitucional las provincias tienen facultades no delegadas a la Nación en materia de autonomía sanitaria. Razón por la cual esta modificación no impacta en nuestra provincia". En ese sentido, sostuvo que en nuestro territorio se desarrolló durante décadas un sistema sanitario orientado a garantizar el uso seguro y responsable de los medicamentos, con el farmacéutico como garante de este proceso sanitario.
El medicamento, bajo control profesional
Desde la institución sostienen que la dispensa, incluso cuando se realice mediante herramientas digitales, debe garantizar la intervención efectiva del farmacéutico, la validación de la prescripción médica, la correcta identificación del paciente y el mantenimiento de las condiciones de conservación y trazabilidad del medicamento. Para la entidad, "el medicamento no puede ni debe ser considerado un bien de consumo común", ya que su entrega forma parte de un acto profesional Farmacéutico indispensable para proteger la salud de la población.
La preocupación por los medicamentos de venta libre
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. Según explicó Monasterolo a El Litoral, el hecho de que estos productos no requieran receta médica no implica que sean inocuos. "La venta de medicamentos de venta libre fuera del ámbito de la farmacia representa un serio retroceso sanitario", afirmó, al señalar que estos productos pueden presentar contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos, efectos adversos e incluso toxicidad cuando no son utilizados correctamente.
Desde el Colegio también destacaron el rol de las farmacias comunitarias como uno de los establecimientos sanitarios de mayor cercanía con la población, donde diariamente miles de personas reciben orientación profesional sobre el uso adecuado de los medicamentos y la prevención de problemas relacionados con ellos.
Modernización, pero con controles
Desde la entidad remarcan que no existe oposición a la incorporación de nuevas tecnologías ni a la digitalización del sistema sanitario. "Compartimos la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, simplificar procedimientos administrativos y avanzar en la digitalización del sistema de salud", señaló Monasterolo, quien recordó que las farmacias santafesinas ya utilizan validación online, prescripción electrónica y sistemas de seguridad digital como Token y Troquel Digital, lo que garantiza una “dispensa segura “Sin embargo, advirtió que "todo proceso de modernización debe fortalecer —y nunca debilitar— los mecanismos de control, seguridad y protección sanitaria construidos durante décadas".
Un debate abierto
Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones orientadas a desregular parte del sistema y ampliar los canales de comercialización, los colegios farmacéuticos sostienen que cualquier reforma debe preservar los mecanismos de control sanitario esenciales para la protección de la salud pública. En Santa Fe, aseguran que la normativa provincial vigente mantiene las garantías actuales para la dispensa de medicamentos y continuará resguardando el modelo sanitario que rige en la provincia.