Farmacéuticos santafesinos fueron homenajeados por sus 25 años de compromiso con la salud
En el marco de la Semana del Farmacéutico, el Colegio reconoció a veinte profesionales que cumplieron 25 años de ejercicio. La presidenta, Mirian Monasterolo, destacó la pasión, el esfuerzo y la dedicación de quienes ejercen la profesión en un contexto complejo.
Farmacéuticos santafesinos recibieron medallas por sus años de compromiso profesional. Foto: Carolina Niklison
Fueron veinte los homenajeados que recibieron la distinción frente a familiares, colegas y directivos de la institución. El acto, definido como sencillo pero profundamente sentido, marcó un punto de encuentro entre generaciones que comparten la misma pasión: la farmacia como compromiso social.
Mirian Monasterolo encabezó el acto de distinción en la Semana del Farmacéutico. Foto: Carolina Niklison
El valor de una profesión vivida con pasión
La presidenta del Colegio,Mirian Monasterolo, remarcó la importancia de distinguir a quienes han dedicado un cuarto de siglo al servicio de la salud. “Son años de compromiso, de esfuerzo, de desafíos, pero también de disfrute, porque la profesión se vive con pasión. Hoy los homenajeamos y los agasajamos con esta medalla que simboliza todo ese recorrido”, expresó.
La dirigente adelantó que, si bien un colega que cumplió 50 años no pudo asistir, la institución se encargará de entregarle la medalla en su domicilio. “Es un reconocimiento que no se pierde, porque cada trayectoria es un ejemplo para los más jóvenes”, agregó.
Los homenajeados compartieron la celebración junto a familiares y colegas presentes. Foto: Carolina Niklison
Un lema que sintetiza la labor diaria
En relación al lema del Día Mundial del Farmacéutico —“Piensa en salud, piensa en farmacia”— Monasterolo subrayó que resume la esencia de la profesión. “Yo le agrego: piensa en farmacéutico, porque donde haya una farmacia debe haber un profesional. Ese lema nos representa porque trabajamos día a día acompañando a los pacientes, orientándolos y velando por su salud segura y de calidad”, afirmó.
La consigna internacional sirvió de marco para reafirmar la importancia de la farmacia comunitaria y del rol del farmacéutico como agente de confianza en la sociedad.
Un año de desafíos y aprendizajes
En el balance de las actividades del 2025, la titular del Colegio señaló que fue un año complejo, atravesado por debates legislativos y cambios regulatorios, como el DNU 7023, que generó preocupación en el sector. “Nos sentimos avasallados en algunos aspectos, pero pudimos defender juntos la profesión y seguir capacitándonos”, explicó.
La capacitación, destacó, es central para garantizar la calidad de vida de la población. “Cada formación impacta en la práctica diaria. Organizamos jornadas de política, economía y gestión para comprender el mercado del medicamento; también sobre farmacias hospitalarias, comunitarias y magistrales. Todas reflejan la diversidad de incumbencias de los farmacéuticos y la importancia de actualizarnos permanentemente”, indicó Monasterolo.
Farmacia hospitalaria y comunitaria
Uno de los ejes más trabajados fue la farmacia hospitalaria, tanto en el ámbito público como privado. La institución impulsó capacitaciones para visibilizar el valor de la gestión farmacéutica en hospitales, clínicas y sanatorios. “El farmacéutico en estos espacios garantiza procesos seguros y mejora la calidad de atención”, remarcó.
Asimismo, la farmacia comunitaria tuvo un lugar protagónico, en articulación con la Federación Farmacéutica (Fefara). “Estamos implementando servicios profesionales farmacéuticos. Es todo un desafío, pero ya contamos con una guía publicada con protocolos que permiten avanzar hacia una práctica más integral”, detalló Monasterolo.
Tradición y actualización constante
Las jornadas de farmacia magistral también tuvieron un rol destacado. Esta disciplina, vinculada a la preparación personalizada de medicamentos, mantiene su vigencia como una incumbencia ancestral. “En un tiempo en que se prioriza la industrialización, nosotros reivindicamos la importancia de la preparación artesanal y adaptada a cada paciente”, explicó la presidenta.
Además, cada semana se ofrecieron capacitaciones sobre hipertensión, protectores celulares y gástricos, entre otros temas vinculados a la práctica clínica cotidiana. “Es un esfuerzo enorme, pero indispensable para sostener la confianza de la sociedad en nuestro trabajo”, remarcó.
Un acto sencillo y sentido
El clima de la ceremonia fue descrito como cercano y familiar. Los homenajeados, acompañados por hijos, padres y parejas, compartieron un mediodía donde la emoción estuvo presente en cada aplauso. “Es un acto protocolar, sencillo, pero profundamente sentido. Para los directivos es una alegría poder reconocer a los colegas y para ellos es un momento que queda grabado en la memoria”, concluyó Monasterolo.
La entrega de medallas no fue solo un cierre de la semana del farmacéutico: fue también la reafirmación del compromiso de toda una comunidad profesional con la salud de los santafesinos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
