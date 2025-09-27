Trayectoria

Farmacéuticos santafesinos fueron homenajeados por sus 25 años de compromiso con la salud

En el marco de la Semana del Farmacéutico, el Colegio reconoció a veinte profesionales que cumplieron 25 años de ejercicio. La presidenta, Mirian Monasterolo, destacó la pasión, el esfuerzo y la dedicación de quienes ejercen la profesión en un contexto complejo.