Farmacéuticos, aliados de la salud: los datos que respaldan su rol esencial

Este 25 de septiembre se celebra su labor e importancia en la sociedad; en este marco, Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, de la 1ª Circunscripción, destacó su importante papel como "una puerta de entrada al sistema de salud".