Farmacéuticos, aliados de la salud: los datos que respaldan su rol esencial
Este 25 de septiembre se celebra su labor e importancia en la sociedad; en este marco, Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, de la 1ª Circunscripción, destacó su importante papel como "una puerta de entrada al sistema de salud".
La 1° Circunscripción del Colegio abarca una área con unas 800 farmacias distribuidas en todo el territorio.
Con una mirada sobre la transformación de las farmacias en los últimos años, Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 1ª Circunscripción, destacó no solo el rol de cercanía y acompañamiento que el farmacéutico brinda a las personas, sino también el respaldo que implican los desarrollos tecnológicos impulsados desde la institución para garantizar la seguridad en la dispensa de medicamentos.
"La farmacia es una puerta de entrada a la salud", aseguró Monasterolo, resaltando que "el farmacéutico es un aliado cercano y accesible al paciente, que con profesionalismo lo orienta y acompaña".
La digitalización completa de las farmacias en la región ha simplificado los procesos administrativos y mejorado la rapidez y el control en la entrega de medicamentos. Este avance tecnológico es clave para lo que se denomina "dispensa segura".
Este proceso que inicia con la prescripción electrónica del médico, pasa por una aplicación del paciente, la validación en línea en la farmacia, un token de seguridad y, finalmente, el cierre de la validación con un troquel digital. Esta trazabilidad garantiza que el medicamento sea auténtico, seguro y llegue al paciente en óptimas condiciones.
Monasterolo subrayó que el Colegio acompaña la capacitación constante de los farmacéuticos en nuevas tecnologías para potenciar su rol. "La digitalización, la IA, las personas cada día más informadas, nos plantean un nuevo escenario y los farmacéuticos estamos preparados para el desafío, acompañamos los cambios sin perder la esencia de nuestra profesión que es ser garantes del uso seguro de los medicamentos y de la cercanía del paciente, cuidando la salud pública", enfatizó la presidenta.
La "farmacia de cercanía" es considerada el acceso sanitario más rápido y accesible.
Un profesional de confianza y un servicio de cercanía
Solo en el departamento La Capital, se encuentran 190, lo que asegura una "capilaridad con acceso cercano al medicamento en todo el territorio", dice Monasterolo.
La "farmacia de cercanía" es considerada el acceso sanitario más rápido y accesible, ofreciendo un trato personalizado y disponibilidad horaria. En este sentido, el farmacéutico se consolida como un profesional de confianza para la comunidad. Sus consultas son diarias y su labor va más allá de la simple dispensación: aconsejan sobre el correcto uso de los medicamentos, acompañan en tratamientos crónicos, detectan interacciones y evitan la automedicación, derivando al médico cuando es necesario.
La farmacia magistral, una respuesta personalizada
La formulación magistral, una rama con profundas raíces históricas en la Farmacia, vive un resurgimiento impulsado por la medicina individualizada. Esta práctica ancestral permite preparar "formulaciones específicas y preparadas a medida del paciente", destinadas a quienes tienen necesidades específicas que no se cubren con el mercado industrial.
La formulación magistral: vuelta a los orígenes de la Farmacia.
Esta vuelta a los orígenes de la Farmacia, donde los alquimistas preparaban ungüentos y jarabes para la salud, se alinea con la tendencia actual hacia una "medicina integral", que evalúa al paciente en su totalidad, incluyendo su alimentación, ambiente y nivel de estrés.
Actualmente, las formulaciones más solicitadas son para pediatría, dermatología, tratamiento del dolor y nutrición, entre otras.
Un rol central en la prevención y la salud pública
La farmacia es un ámbito donde se trabaja activamente en la prevención de enfermedades y se detectan problemas de salud. Monasterolo destacó que "el farmacéutico es un personal de salud capacitado en lo académico y con herramientas tecnológicas que aporta seguridad y transparencia a la dispensa, brindando mejor salud para la población".
En este Día del Farmacéutico, se reivindica el rol esencial de los farmacéuticos en la sociedad, más allá de la mera dispensa de medicamentos. Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, finalizó recordando el lema propuesto por la Federación Internacional de Farmacia en esta jornada: "Pensar en salud... es pensar en farmacia".