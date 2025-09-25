"Defender la profesión, es defender la salud": el mensaje de Mirian Monasterolo en el Día del Farmacéutico

En el marco de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, que se conmemora cada 25 de septiembre, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1ª Circunscripción saluda a sus profesionales y resalta la importancia de su labor en la sociedad.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1ª Circunscripción destacó la cercanía de las farmacias con la comunidad y su papel en prevención y acompañamiento. Además, felicitó a sus colegas por el compromiso diario con la comunidad.
Su presidenta, Mirian Monasterolo, subrayó el valor de la farmacia como "centro sanitario" y pilar fundamental en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, especialmente en un contexto social complejo.
La conmemoración de este año se realiza bajo el lema “Piensa en salud, piensa en Farmacia”, propuesto por la Federación Internacional de Farmacia, que destaca la conexión directa entre el profesional farmacéutico y el bienestar de la población.
Monasterolo enfatizó el papel de las farmacias como espacios de cercanía y confianza para la comunidad: “Ubicadas en cada barrio son una puerta abierta a la salud”, afirmó, y destacó el vínculo que los vecinos establecen con los profesionales, a quienes reconocen como “referentes para la orientación y el acompañamiento en sus necesidades de salud”.
Además, remarcó que la labor del farmacéutico va mucho más allá de la dispensación de medicamentos: implica promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y garantizar un uso seguro de los fármacos. En este sentido, advirtió sobre los riesgos de la automedicación y la necesidad de adquirir siempre los medicamentos en farmacias y bajo la supervisión de un profesional.
La presidenta también destacó el compromiso de la institución y de los farmacéuticos públicos y privados en campañas de prevención. Asimismo, recordó la participación activa de los farmacéuticos en programas de vacunación, consolidando su rol dentro del sistema de salud pública.
Monasterolo se refirió a los desafíos actuales que enfrenta la profesión en un escenario donde “el medicamento ya no siempre es considerado un bien social”. Frente a este panorama, instó a los farmacéuticos a capacitarse para seguir brindando el mejor servicio profesional posible, defendiendo su labor. “Defender la profesión, en realidad, es defender la salud de la población”, aseguró.
Finalmente, la presidenta felicitó a colegas por el compromiso diario con la comunidad. “Con la acción cotidiana los farmacéuticos en todos los ámbitos donde ejercemos la profesión, acompañamos a las personas y promovemos la salud”, expresó. Y concluyó con un mensaje en sintonía con el lema de la jornada: “Pensar en salud es pensar en farmacia, y pensar en farmacia es pensar en el farmacéutico”.
