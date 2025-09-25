Rol esencial para población

"Defender la profesión, es defender la salud": el mensaje de Mirian Monasterolo en el Día del Farmacéutico

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1ª Circunscripción destacó la cercanía de las farmacias con la comunidad y su papel en prevención y acompañamiento. Además, felicitó a sus colegas por el compromiso diario con la comunidad.