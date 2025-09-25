Día del Farmacéutico

La carrera de Farmacia es una de las más elegidas por los jóvenes en la Universidad Católica de Santa Fe

La UCSF se consolida como referente en la formación de profesionales de la salud. Adaptados a las exigencias actuales y con un fuerte enfoque formativo en la práctica, la institución logra que la totalidad de sus graduados obtenga una posición en el mercado laboral incluso antes de finalizar sus carreras.