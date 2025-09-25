La carrera de Farmacia es una de las más elegidas por los jóvenes en la Universidad Católica de Santa Fe
La UCSF se consolida como referente en la formación de profesionales de la salud. Adaptados a las exigencias actuales y con un fuerte enfoque formativo en la práctica, la institución logra que la totalidad de sus graduados obtenga una posición en el mercado laboral incluso antes de finalizar sus carreras.
Farmacia, una de las carreras tradicionales que sigue siendo de las más elegidas en la UCSF.
Farmacia, una de las profesiones más tradicionales, continúa despertando un marcado interés entre los jóvenes. Desde la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) confirman que la carrera se mantiene entre las principales elecciones de los futuros estudiantes.
A siete años de su apertura en Santa Fe, y en el marco del Día del Farmacéutico que se celebra este jueves, la UCSF reafirma su liderazgo en la formación en ciencias de la salud con la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios para la carrera de Farmacia.
La actualización curricular, orientada a formar profesionales con pensamiento crítico y preparados para responder a las nuevas demandas del mercado, se suma a un historial de excelencia: el 100% de sus egresados accede a un empleo antes de recibir su título. Este dato, junto con la sostenida demanda laboral en el sector, consolida a la UCSF como un referente clave en la formación farmacéutica.
En la UCSF, la dedicación y el rigor científico se combinan para formar a los líderes del mañana. Crédito: Manuel Fabatía
Un currículo renovado para un farmacéutico del siglo XXI
El nuevo plan de estudios de la carrera, puesto en marcha este año, se adapta a los estándares actualizados por el Ministerio de Educación de la Nación en 2021. El docente Marcos Araya señaló que, “si bien el diseño curricular con el que nació la carrera en 2015 resultó adecuado, la incorporación de Farmacia al artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior, obliga a actualizar los planes de estudio conforme a las nuevas exigencias ministeriales".
Actualmente entre las principales incorporaciones se destacan cuatro nuevas materias: dos Módulos de Integración Disciplinar que buscan conectar las ciencias básicas con la realidad del ejercicio profesional, una materia sobre Gestión Farmacéutica y otra de Esterilización y Productos Médicos. Por lo tanto, los alumnos que cursan el primer y segundo año, siguen este nuevo plan; mientras que los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, mantienen el antiguo.
En estos espacios de aprendizaje, los futuros farmacéuticos desarrollan habilidades. Crédito: Manuel Fabatía
Egresados con inserción laboral inmediata
La Farm. María de los Ángeles Fernández, directora de la carrera, destaca con orgullo el éxito de los egresados: “El 100% de los egresados, que son 23 a la fecha, antes de recibir el título ya se encontraban insertados en el mercado laboral".
La clave de este éxito radica, en gran medida, en el sistema de prácticas profesionales supervisadas. En el último año de la carrera, los estudiantes deben cumplir 300 horas de prácticas en distintos ámbitos, como el Cemafé, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), farmacias comunitarias y droguerías.
Estas experiencias no solo les permiten aplicar sus conocimientos, sino que también actúan como una puerta de entrada al mundo laboral, ya que "muchos reciben propuestas de trabajo directamente en estos centros", afirma Fernández.
Los Farm. Marcos Araya y Ángeles Fernandez. Crédito: Manuel Fabatía.
Futuro de la formación e investigación
A pesar del éxito, la coordinadora de la carrera sostiene que el desafío es "continuar la formación más allá del grado" y para ello "se está trabajando en la creación de programas de posgrado desde la universidad". En esta línea, la UCSF y la Universidad Federal de Pampa (UNIPAMPA) de Brasil están trabajando en el desarrollo de una maestría en farmacia.
Cabe destacar, que en el 2026 habrá una nueva oferta académica: la Diplomatura en Preparados Magistrales destinada para farmacéuticos.
Fernández concluye la nota con un emotivo recuerdo de la farmacéutica Mercedes Cardoso, a quien reconoce como la principal artífice de la creación de la carrera en la UCSF; como también a sus colaboradoras, Farm. Sandra Viano y Farm. Myriam Fauda. En este sentido, resaltó la importancia de la formación continua y la conciencia sobre la responsabilidad que los jóvenes profesionales tienen en sus manos: la vida de las personas.
Con una propuesta académica renovada, una inserción laboral inmediata y la mirada puesta en la formación de posgrado, la carrera de Farmacia de la UCSF se afianza como un espacio de referencia en la región.
En el Día del Farmacéutico, la universidad celebra los siete años de la carrera en Santa Fe y reafirma su compromiso con la excelencia académica, en estrecha vinculación con el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1ª Circunscripción, socio estratégico en la formación y proyección de los futuros profesionales. Juntos, consolidan una tarea clave: preparar a quienes tendrán en sus manos uno de los mayores desafíos de la salud del siglo XXI, el cuidado de la vida.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.