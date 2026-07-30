Luego de una semana marcada por la tensión abierta entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el conflicto parece emprender el camino del desacelere y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) parece haber tomado la determinación de habilitar el regreso del embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
El gobierno de Brasil habilitó el regreso del embajador en Buenos Aires
El retorno del embajador brasileño a Argentina se concretará pronto, tras las tensiones entre Milei y Lula da Silva que generaron fricciones diplomáticas.
Si bien aún no hay fecha, aseguran que se dará en los próximos días y que la determinación se debe a una combinación de factores.
Sin embargo, desde Brasilia aclararon que no se debe perder de vista "la seriedad de lo que pasó", y pidieron remarcar "lo inadmisible que fueron las ofensas" que le atribuyen a Milei, luego de que este calificara a Lula da Silva como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario".
En la administración libertaria coinciden en que el peor momento entre ambas naciones ya pasó y se esperanzan con fortalecer la relación.
No obstante, aclaran que no habrá pedidos de disculpas de parte de Milei, luego de haber criticado con intensidad a Lula da Silva, en el marco de su visita exprés a Brasil, en la que respaldó a Flavio Bolsonaro, principal competidor del líder del PT por las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre.
El recorrido de las acusaciones
Los dardos se extendieron al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien impidió la visita del Presidente a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado en Brasil, al que referenció como “basura calva”.
Días más tarde, y luego de que Lula da Silva asegurara que no conocía al libertario, el canciller, Pablo Quirno, no dudó en rechazar la posibilidad de romper relaciones diplomáticas y se mostró optimista por el eventual regreso de Bitelli. "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
Las declaraciones del funcionario de Milei parecen haber caído bien en Brasil, algo que percibieron desde la administración libertaria, quienes descartaban que las diferencias ideológicas se trasladasen al plano comercial. "La nota de Quirno se recibió bien. La idea de recomponer tuvo que ver con gestos, porque así se mueve la diplomacia, más allá de las reuniones. Te atas de gestos políticos y diplomáticos. Y ahora, todo toma un tono de recomposición de la normalidad", expresaron desde Balcarce 50 ante esta agencia.
Nuevas declaraciones de Lula
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que no permitirá injerencia externa en las elecciones del país, previstas para octubre, en un discurso con tono firme dirigido a Estados Unidos y la Argentina en que se refirió a Javier Milei como “esa cosa”, según la crónica de un medio internacional.
Durante la convención del Partido Socialista Brasileño (PSB), que confirmó al vicepresidente Geraldo Alckmin como su compañero de fórmula para la reelección, Lula mencionó directamente la decisión de su Gobierno de negar el visado a dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense enviados por Donald Trump, mientras que, en referencia a Milei, comentó que no va a “trocar cosas con esa cosa”.
De acuerdo a la información deas Xinhua a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Lula (a quien, durante un acto del Partido Liberal en São Paulo el pasado fin de semana, Milei tildó de “presidiario”), indica que el presidente de Brasil evitó entrar en un intercambio directo de descalificaciones y en cambio subrayó su respeto hacia el pueblo argentino.