Comunicación individual

“Proscripción política perpetua”: Cristina Kirchner lleva su condena a Derechos Humanos de la ONU

La dos veces presidenta cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. Difundió una carta abierta en medios extranjeros y, para esta nueva etapa de su defensa, convocó a un abogado español y uno brasileño. “Responderé con más Derecho”, advirtió.