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Casación ratificó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica de Cristina Kirchner

La decisión judicial mantiene a la ex mandataria bajo estrictas condiciones de control domiciliario, rechazando el recurso que buscaba flexibilizar su situación. Borinsky, en disidencia, abogó por flexibilizar restricciones.

La justicia mantiene las medidas de control sobre la ex mandataria, desestimando el pedido de su defensa para modificar las condiciones actuales. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.La justicia mantiene las medidas de control sobre la ex mandataria, desestimando el pedido de su defensa para modificar las condiciones actuales. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que continuará con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes rechazaron el planteo de la defensa, mientras que el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y propuso hacer lugar al recurso.

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En su voto, Hornos consideró que las medidas cuestionadas resultan razonables y proporcionadas para garantizar el adecuado control de la modalidad de cumplimiento de la pena, criterio al que adhirió Barroetaveña.

“Por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones del voto que lidera el acuerdo, adherimos a la propuesta del colega Gustavo M. Hornos”, sostuvo Barroetaveña, al fundamentar su adhesión al voto mayoritario.

En cambio, Borinsky entendió que correspondía “hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Cristina Kirchner” y, en consecuencia, “dejar sin efecto las restricciones impuestas a la nombrada para recibir visitas”.

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El magistrado también propuso eliminar “la vigilancia mediante dispositivo electrónico de control y monitoreo” y “las restricciones horarias impuestas para el acceso de la terraza del edificio sito en San José 1111, de CABA”, aunque manteniendo la obligación de abstenerse de realizar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.

Sin embargo, esa postura quedó en minoría frente a la posición de Hornos y Barroetaveña.

De esta manera, la Cámara de Casación confirmó la utilización de la tobillera electrónica y mantuvo el régimen de autorización de visitas impuesto para el cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex mandataria.

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