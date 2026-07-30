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Milei presentará la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

Será este jueves 30 de julio a las 20 horas, previo al envío del proyecto al Congreso. Es una de las principales iniciativas para el segundo semestre del año.

Con sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina fue creado en mayo de 1935. Foto: Archivo Con sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Banco Central de la República Argentina fue creado en mayo de 1935. Foto: Archivo
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El vocero presidencial confirmó este martes que el presidente Javier Milei presentará, con un mensaje grabado a emitirse el jueves a las 20, los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

Se trata de una de las grandes apuestas legislativas de la gestión nacional para el segundo semestre del año, un período en que espera grandes apoyos del Congreso Nacional, con la Reforma electoral a la cabeza, seguida por la sanción definitiva del Súper Rigi, el Régimen de zonas frías y el meneado tema de la Ley de Tierras con varios intentos fallidos de tratamiento en el Senado.

Para este lunes a las 21 se anuncia el discurso grabado con el que el presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026. Será por cadena nacional.Tal como lo hizo antes de enviar el proyecto de Presupuesto 2026 al Congreso, el presidente Javier Milei volverá a hablar por cadena nacional, esta vez para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la RA. Foto: Archivo.

Es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, dijo el portavoz presidencial para graficar la importancia del proyecto.

No obstante, no dio ningún detalle de los cambios que impulsa el propio Milei junto a su equipo económico.

La reforma

El eje del proyecto a enviar al Congreso es restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, otorgarle mayor independencia en la toma de decisiones y recuperar el mandato único de preservar el valor de la moneda.

En definitiva y tal cual trascendió en medios nacionales, una de las metas principales es revertir las reformas introducidas en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando a través de la ley 26.739, se ampliaron los objetivos del organismo al incorporar metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera.

La Carta Orgánica del Banco Central está regida por la Ley 24.144, sancionada en 1992 (modificada luego por la mencionada norma). En sus 60 artículos fija la misión central del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.

Entre sus principales ejes, regula las funciones del directorio del Banco Central, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Estado.

Las claves

Creado en el año 1935, el Banco Central tuvo varias modificaciones en su funcionamiento, prioridades y competencias.

Javier Milei junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.En los cambios al funcionamiento del Banco Central trabajan junto a Milei, los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo, y y Santiago Bausili, presidente de la entidad. Foto: Archivo.

La iniciativa que impulsa la gestión de La Libertad Avanza propone endurecer los requisitos y mecanismos para la remoción de su presidente y directores con el objetivo de incrementar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se apunta a que las autoridades del Banco Central no puedan ser reemplazadas por simple decreto, reforzando su autonomía institucional.

Javier Milei junto a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Crédito: PresidenciaJavier Milei vuelve de Perú, donde participó en la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori. Foto: Archivo.

Desde el gobierno también se anticipó que la reforma contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo, incluyendo tanto a directores del Banco Central como a miembros del Ejecutivo y legisladores.

El anuncio de Milei se hará luego de su visita a Perú, donde asistió a la asunción de la flamante presidenta Keiko Fujimori.

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