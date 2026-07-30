El vocero presidencial confirmó este martes que el presidente Javier Milei presentará, con un mensaje grabado a emitirse el jueves a las 20, los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Milei presentará la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central
Será este jueves 30 de julio a las 20 horas, previo al envío del proyecto al Congreso. Es una de las principales iniciativas para el segundo semestre del año.
Se trata de una de las grandes apuestas legislativas de la gestión nacional para el segundo semestre del año, un período en que espera grandes apoyos del Congreso Nacional, con la Reforma electoral a la cabeza, seguida por la sanción definitiva del Súper Rigi, el Régimen de zonas frías y el meneado tema de la Ley de Tierras con varios intentos fallidos de tratamiento en el Senado.
“Es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, dijo el portavoz presidencial para graficar la importancia del proyecto.
No obstante, no dio ningún detalle de los cambios que impulsa el propio Milei junto a su equipo económico.
La reforma
El eje del proyecto a enviar al Congreso es restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, otorgarle mayor independencia en la toma de decisiones y recuperar el mandato único de preservar el valor de la moneda.
En definitiva y tal cual trascendió en medios nacionales, una de las metas principales es revertir las reformas introducidas en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando a través de la ley 26.739, se ampliaron los objetivos del organismo al incorporar metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera.
La Carta Orgánica del Banco Central está regida por la Ley 24.144, sancionada en 1992 (modificada luego por la mencionada norma). En sus 60 artículos fija la misión central del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.
Entre sus principales ejes, regula las funciones del directorio del Banco Central, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Estado.
Las claves
Creado en el año 1935, el Banco Central tuvo varias modificaciones en su funcionamiento, prioridades y competencias.
La iniciativa que impulsa la gestión de La Libertad Avanza propone endurecer los requisitos y mecanismos para la remoción de su presidente y directores con el objetivo de incrementar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se apunta a que las autoridades del Banco Central no puedan ser reemplazadas por simple decreto, reforzando su autonomía institucional.
Desde el gobierno también se anticipó que la reforma contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo, incluyendo tanto a directores del Banco Central como a miembros del Ejecutivo y legisladores.
El anuncio de Milei se hará luego de su visita a Perú, donde asistió a la asunción de la flamante presidenta Keiko Fujimori.