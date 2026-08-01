La actividad de Javier Milei contó una importante acelerada entre viajes y apariciones oficiales durante la última semana, aprovechando posiblemente el receso de la actividad legislativa.
Cuál es la agenda que se le viene al presidente Javier Milei tras días intensos en la región
El mandatario argentino continuará con la serie de encuentros fuera del país, afianzando su apoyo a los pares de derecha en Latinoamérica.
El fin de semana pasado se presentó en San Pablo, Brasil para brindarle su apoyo a Flavio Bolsonaro, hijo de Jair, de cara a las elecciones presidenciales de octubre, donde competirá ante Lula da Silva.
Este episodio derivó en una discusión de varios días, que se remonta hasta la campaña electoral de 2023, pero que elevó el tono de las acusaciones de ambos lados.
Estos movimientos diplomáticos que incluyeron actividad de sendas embajadas y declaraciones públicas del canciller Pablo Quirno para “calmar las aguas”, se dieron mientras Milei ya se posicionaba en otro país de la región: Perú.
Su acompañamiento junto a Keiko Fujimori no fue para intentar catapultarla, sino para celebrar su triunfo en el marco de la asunción. Allí se fotografió junto a otros mandatarios regionales que se escudan detrás de Donald Trump: Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).
Este acercamiento regional se va a completar con Abelardo de la Espriella en Colombia.
Qué agenda sigue para Milei
El 7 de agosto Javier Milei estará en Cali, Colombia, para asistir al acto de transmisión de mando y toma de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, concretando el encuentro entre “El León” y “El Tigre”.
De la Espriella seguirá pintando el mapa de derecha en el continente, donde Milei busca posicionarse como el “primero en la lista” de Washington, compartiendo pretensiones con otros líderes como Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador), junto a los ya nombrados.
Dentro del mismo mes, aún sin confirmaciones concretas de protocolo o actos, el mandatario debería encabezar las actividades protocolares con motivo del feriado nacional del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Mirando más hacia adelante
Durante el mes de septiembre participaría en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la cual se realizará entre el 22 al 26 de septiembre.
Asistirá a la Argentina Week en París, la capital francesa, donde recibirá un reconocimiento especial junto al economista Philippe Aghion. El evento es entre el 30 de septiembre al 2 de octubre, sin jornada definida de presencia de Milei.
Ya en octubre, fue confirmado como invitado de honor en The Official Hispanic Heritage Gala en Washington D.C.
En simultáneo a las gestiones por la eventual llegada del papa León XIV a Argentina, la Cancillería trabaja en la organización de una edición de la Argentina Week en Londres para la atracción de inversiones y el regreso de un presidente argentino a Reino Unido.