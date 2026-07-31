El ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, celebró que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos, que van a generar más de 4.000 puestos de trabajo, la exportación de productos y el ingreso de millones de más de 3.000 millones de dólares al país.
Luis Caputo celebró la aprobación de más proyectos al RIGI
El ministro de Economía de la Nación agregó que generarán más de 4.000 puestos de trabajo y exportarán millones de dólares en producción.
¿Cuáles son los proyectos que se suman al RIGI?
En primer lugar, el ministro de Economía de Milei dijo que “la planta de fertilizantes de Pampa Energía va a demandar una inversión de 2.700 millones de dólares y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo”.
Al respecto sumó que “este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada, que es un insumo crítico para el agro” y, consecuentemente, “el impacto positivo en divisas superará los 800 millones de dólares anuales”.
También agregó que “se aprobó el proyecto de ampliación de Compañía MEGA, que invertirá 360 millones de dólares para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural”, lo cual es “una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta; generará 800 puestos de trabajo y exportará 190 millones de dólares por año”.
Por último, Caputo sostuvo que “con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de 49.000 millones de dólares”.