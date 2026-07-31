El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.
Argentina firmó un acuerdo con Corea del Sur para impulsar la minería y tecnología
Reunión bilateral en Casa Rosada entre el presidente argentino y el mandatario coreano, donde se rubricó un memorándum que busca promover inversiones en sectores estratégicos como el litio.
Durante el encuentro, el presidente Lee felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI, informó Presidencia en un comunicado.
Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos, se indicó.
También, coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.
Participaron por el gobierno argentino Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.
En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, Director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, Segundo Secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia.
Acuerdo de cooperación en minerales críticos
Además, Quirno informó que previamente, en el Palcio San Martín, sede de la Cancillería, Argentina y Corea del Sur firmaron un Memorándum de Entendimiento para profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente en litio.
"El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento. Además, este instrumento permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada", detalló el funcionario en su cuenta de X.
Quirno sostuvo también que "la presencia de POSCO en la Argentina ya demuestra la escala de lo que podemos construir juntos" y que "los minerales críticos son el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro".
"Nuestra alianza se traducirá en inversión, producción, empleo y una mayor presencia argentina en las cadenas globales de tecnología", cerró.