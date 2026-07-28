En el marco de la visita oficial del mandatario argentino a Lima para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, una imagen publicada en redes sociales por la propia imitadora ratificó los rumores que circulaban en el ambiente del espectáculo: Javier Milei y Fátima Florez apostaron nuevamente al amor tras más de dos años de su separación oficial.
La foto de Fátima Florez que confirma su reconciliación con Javier Milei
La vedette publicó una imagen desde Lima, donde el presidente participa de la jura de Keiko Fujimori. El gesto en redes sociales confirmó los rumores de reconciliación tras los encuentros reservados en la Quinta de Olivos.
Una postal reveladora en el viaje oficial
La presencia del presidente Javier Milei en la capital peruana, adonde arribó acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sumó una integrante inesperada a la comitiva oficial. Se trata de Fátima Florez, quien compartió una imagen en sus redes sociales desde Lima que confirma el acercamiento afectivo entre ambos.
El viaje protocolar de la delegación argentina tuvo como eje central la ceremonia de transmisión del Mando Supremo a Keiko Fujimori para el período 2026-2031, evento al que asistieron mandatarios regionales como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y el rey Felipe VI de España. Sin embargo, en el plano personal, la jornada estuvo marcada por la reaparición pública de la pareja.
El antecedente de las versiones y los encuentros en Olivos
La imagen difundida no hizo más que certificar la primicia brindada días atrás por el periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, quien había anticipado el reinicio del vínculo amoroso.
"Están reconciliados, me lo van a negar... Fátima Florez y Javier Milei. Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos. La relación volvió a tomar su rumbo, tenemos primera dama nuevamente", había revelado el periodista al dar cuenta de las visitas de la artista a la residencia presidencial.
Cabe recordar que la historia entre el jefe de Estado y la humorista comenzó en agosto de 2023, durante la campaña electoral, y tuvo un punto de inflexión en abril de 2024, cuando ambos anunciaron el fin del noviazgo alegando compromisos laborales e incompatibilidad de agendas. Tras el posterior romance del Presidente con Yuyito González —concluido en abril de 2025—, el camino de Milei y Florez volvió a cruzarse.
Agenda académica en Lima
Además de las actividades protocolares y la reunión bilateral con Keiko Fujimori previa a la jura, la agenda del mandatario argentino en Perú contempla la recepción del título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad San Martín de Porres.
El periplo oficial en Lima no solo dejó definiciones en materia geopolítica regional, sino también la certeza de una segunda oportunidad sentimental para el Presidente y la comediante, quienes vuelven a mostrarse unidos lejos del protocolo porteño.