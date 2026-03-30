“Es peligrosa”: Fátima Florez fue tajante al opinar de Evangelina Anderson como compañera

Una nueva batalla entre famosas inicia tras las declaraciones de Fátima Florez en medio de una nota que le realizó Moria Casán. La comediante recordó la época en que compartió escenario con Evangelina Anderson y no tuvo piedad al definirla: "Es danger total".
En una entrevista que mantuvo con la diva en "La mañana con Moria", Fátima Florez le contó a la conductora que Evangelina Anderson le hacía bullying en el inicio de sus carreras y la fulminó.
Fátima Florez. Foto: Gentileza producción
En la charla que mantuvo disfrazada de la propia Moria Casán, la comediante habló de los malos tratos que se habrían dado en una obra de teatro encabezada por Jorge Corona, en la que las dos participaron.
La conversación entre Moria Casán y Fátima Florez giraba en torno a la posible relación que tuvieron Ian Lucas y Evangelina Anderson. La presentadora le consultó si creía que habían tenido “horizontalidad” en la pareja y la comediante contestó todo hablando en tercera persona.
Implacable, Fátima opinó que para ella hubo “horizontalidad, verticalidad y todo" y aprovechó para cuestionar en términos muy duros a Evangelina.
https://youtu.be/JROQnMF_J5Q
Sin filtros
“La señora Evangelina no se ha portado nada bien con la señora Fátima Florez: la ha ninguneado, la ha bol..., la ha pelo..., la ha felpudeado y todo”, enumeró.
Moria, entonces, le pidió que ahondara en más detalles sobre lo que había pasado. “Me encantan los chismes vintage”, agregó la presentadora.
Fátima fue durísima con la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe). “La señora Evangelina Anderson es peligrosísima, peligrosa con todo. Es danger total. Le hizo la vida imposible a la señora Fátima Florez. No se bancaba que brillara. No se lo bancaba, eran malas con (Fernanda) Vives y la Anderson”, lanzó.
Cuándo empezó la enemistad
Según contó, los malos tratos ocurrieron durante el show "El viaje del humor", encabezado por Jorge Corona, en el que participaban la mediática y la comediante.
“Era un espectáculo que hacían en el 2000. Cuando empezaron con Corona, hacían un espectáculo donde había muchísima gente. Y se la agarraron con Fátima: le hacían bullying, le escondían las cosas, le robaban, le hacían de todo”, lanzó Fátima, siempre personificando a Moria.
La obra que compartieron Fátima Florez y Evangelina Anderson
Luego amplió: “Y la señora Fátima Florez, como es sumamente resiliente, con una resiliencia enorme, salió adelante, siguió su carrera. Y las demás acompañaron a varios futbolistas”.
Sorprendida por lo que estaba escuchando, Moria se indignó. “¡Qué atrevimiento, mi amor! No se puede, no se puede“, aseguró. Fátima, para cerrar, fulminó a Fátima por lo que pasó con el ganador del reality de cocina. “Un atrevimiento negarlo a Ian Luca, a ese bomboncito”, comentó y cerró.