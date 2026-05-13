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Fátima Flores analiza ser candidata en las próximas elecciones

Fue expuesta la posibilidad de que la imitadora haya recibido la propuesta de parte del oficialismo, a partir de su vínculo con el presidente Javier Milei.

El vínculo con el presidente y su exposición pública colocan a la artista en el centro de rumores sobre un posible rol en la política de La Libertad Avanza.El vínculo con el presidente y su exposición pública colocan a la artista en el centro de rumores sobre un posible rol en la política de La Libertad Avanza.
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La actriz, humorista e imitadora Fátima Florez habría recibido una propuesta para sumarse políticamente a La Libertad Avanza de cara a futuras elecciones legislativas, en una noticia que generó sorpresa tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político.

La información fue revelada este martes por Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista “estaría evaluando la propuesta” realizada desde sectores vinculados al oficialismo.

Argentina's President Javier Milei's partner Fatima Florez arrives at The Shul of Bal Harbour in Surfside, Florida, U.S., April 10, 2024. REUTERS/Marco BelloFatima Florez en Florida, Estados Unidos, cuando estaba en pareja con Javier Milei. Foto: REUTERS / Marco Bello.

Según trascendió, el acercamiento tendría relación con la fuerte exposición pública que Florez alcanzó durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

Su vínculo con Javier Milei

La imitadora mantuvo una mediática relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una etapa en la que comenzó a frecuentar espacios de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Esa cercanía la posicionó como una figura asociada al universo político, más allá de su carrera artística, y hoy alimenta las versiones sobre un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei junto a su pareja, la artista Fátima Flórez.El presidente Javier Milei junto a Fátima Flórez cuando eran pareja.

Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida en televisión.

Mediáticas en la política

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata suma un nuevo capítulo a la tendencia de celebridades y figuras mediáticas que en los últimos años comenzaron a involucrarse en campañas electorales o espacios de representación política.

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De concretarse, Florez daría un giro inesperado en su carrera, pasando de los escenarios y la televisión al terreno político, respaldada por la alta visibilidad pública que construyó en los últimos años y por su cercanía con el Presidente.

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