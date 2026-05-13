Publicada en la ciudad

Una investigación pone en el mapa la vida gay en Santa Fe y el interior argentino

En medio de un clima político hostil hacia las diversidades sexuales, el sociólogo Ernesto Meccia dirige A lo largo y a lo ancho, una investigación colectiva que reconstruye cómo fue y cómo es la vida gay en ciudades y pueblos del interior. El libro pone en discusión una vieja idea: que toda y la mejor experiencia de diversidad sexual ocurre en las grandes capitales.