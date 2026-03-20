Concejo Municipal

Aprueban una norma para que Santa Fe sea una ciudad libre de discursos de odio

El Concejo sancionó una ordenanza que busca promover la convivencia y el respeto en la diversidad. “Es una herramienta fundamental para construir una sociedad igualitaria y libre de discriminación, a través de la reparación, capacitación y difusión del mensaje de paz social”, dijo la autora de la norma, Carolina Capovilla.