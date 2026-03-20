Aprueban una norma para que Santa Fe sea una ciudad libre de discursos de odio
El Concejo sancionó una ordenanza que busca promover la convivencia y el respeto en la diversidad. “Es una herramienta fundamental para construir una sociedad igualitaria y libre de discriminación, a través de la reparación, capacitación y difusión del mensaje de paz social”, dijo la autora de la norma, Carolina Capovilla.
En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que declara a la ciudad de Santa Fe como "Ciudad Libre de Discursos de Odio". El objetivo es promover la convivencia y el respeto en la diversidad, el pluralismo y la no discriminación.
“Esta norma es una herramienta fundamental para construir una sociedad igualitaria y libre de discriminación, a través de la reparación, capacitación y difusión del mensaje de paz social”, remarcó la concejala Carolina Capovilla, quien llevó adelante la iniciativa legislativa que acercó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), filial Santa Fe.
Como “Discurso de Odio” se entiende a cualquier tipo de comunicación exteriorizada de manera oral, escrita o por medio de un comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad.
La norma dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus áreas competentes, implementará Campañas de Promoción de Derechos Humanos, Concientización y Sensibilización sobre la importancia de la convivencia, pacífica y respetuosa, en la diversidad.
Aprueban una norma para que Santa Fe sea una ciudad libre de discursos de odio
Además, junto al Concejo, suscribirán convenios con personas jurídicas públicas o privadas, para elaborar una estrategia participativa que permita concretar acciones tendientes a la concientización sobre el tema y a la recomposición o restauración de espacios públicos que hayan sido vandalizados con mensajes estigmatizantes, injuriantes o amenazantes, señalándolas o ridiculizándolas en razón de su identidad, raza, etnia, religión, género, nacionalidad, orientación sexual, condición social, de discapacidad, pertenencia política o cualquier otro motivo que atente contra el principio de igualdad y no discriminación.
El alcance de estas acciones es amplio y se ajustará mediante convenios que pueden incluir reparación material, charlas, talleres e intervenciones culturales.
De la sesión participó Horacio Roitman, presidente de DAIA Santa Fe, quien celebró la iniciativa y agradeció a la expresidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, por haber tomado la iniciativa que le acercaron y a Capovilla por hacerla realidad, junto a sus pares: “Santa Fe fue siempre una ciudad cordial y si bien los discursos de odio no son el principal problema que tenemos, son un problema, así que es mejor ocuparnos. Ahora tenemos que ver cómo llevamos a la práctica esta norma que aprobó el Concejo y que la ciudad de Santa Fe sea tomada como ejemplo para que la provincia no solo sea imparable e invencible, sino también libre de discursos de odio”, reflexionó.