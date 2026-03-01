También en Santa Fe

Cuando los hijos “salen del armario”, sus padres también: un sociólogo busca historias del interior del país

Ernesto Meccia convoca a madres y padres de personas gays del interior del país para una investigación que indaga una dimensión poco explorada: cómo viven ellos mismos la “salida del armario” en ciudades donde la mirada social pesa más y el anonimato es escaso. El proyecto busca relevar experiencias, tensiones y transformaciones familiares en un contexto atravesado por cambios culturales y discursos de época.