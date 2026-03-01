Cuando los hijos “salen del armario”, sus padres también: un sociólogo busca historias del interior del país
Ernesto Meccia convoca a madres y padres de personas gays del interior del país para una investigación que indaga una dimensión poco explorada: cómo viven ellos mismos la “salida del armario” en ciudades donde la mirada social pesa más y el anonimato es escaso. El proyecto busca relevar experiencias, tensiones y transformaciones familiares en un contexto atravesado por cambios culturales y discursos de época.
“Nadie sale del armario en soledad”, afirma Meccia, quien sostiene que cuando los padres deciden hablar, también ellos se exponen a la mirada social.
Luis Cetraro (archivo).
El sociólogo Ernesto Meccia lanzó una convocatoria pública dirigida a madres y padres de personas gays que hayan “salido del armario” y residan en el interior de Argentina. La iniciativa forma parte de una nueva investigación académica del docente de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires, que dará origen a su próximo libro. Allí busca poner el foco en una dimensión poco explorada: la experiencia de los familiares, especialmente en ciudades no metropolitanas.
En términos sociales y culturales, “salir del armario” es una expresión que refiere al proceso por el cual una persona decide hacer pública su orientación sexual o identidad de género, compartiéndola con su entorno familiar, afectivo, laboral o comunitario. Más que un anuncio puntual, suele tratarse de un recorrido personal que implica atravesar miedos, expectativas y posibles reacciones del contexto. El concepto alude a dejar atrás el silencio o el ocultamiento impuesto —muchas veces por prejuicios o discriminación— y asumir la propia identidad de manera abierta. En las últimas décadas, el término se volvió central en los debates sobre diversidad y derechos, al visibilizar que no sólo se trata de una decisión individual, sino también de un acto que interpela a la sociedad en términos de aceptación, respeto e inclusión.
Sus temas de investigación son la sociabilidad gay, las dinámicas sociales de la discriminación y los impactos biográficos de la humillación social.
Sebastián Freire
“Deseo iniciar una investigación con madres y padres de personas gays que hayan ‘salido del armario’, que residan en el interior de Argentina. No solo los gays ‘salen del armario’, sus familiares también lo hacen. Me gustaría entrevistarlos”, expresó el investigador, quien desde hace años trabaja sobre sociabilidad gay, dinámicas de discriminación e impactos biográficos de la humillación social.
Un giro en la mirada: de las metrópolis al interior
El año pasado, durante una marcha por el Día del Orgullo LGBTIQ+, la periodista Luli Rojas realizó una entrevista que conmovió a muchos. En la nota, dialogó con un padre de un pueblo profundamente conservador del interior del país, quien contó que fue criado “en un lugar donde el hombre es hombre”, pero que gracias a su hijo logró abrir la cabeza, comprenderlo y aceptarlo. “Cuando decidió asumir su sexualidad, me abrió la mente y me di cuenta de que estaba equivocado. Me siento sumamente orgulloso de mi hijo y, si él es feliz, nosotros somos doblemente felices. Hoy hay que apoyar a los hijos; mañana puede ser tarde”, expresó. El video se volvió viral y generó una amplia repercusión en redes sociales.
Para muchas personas gays que viven en el interior de la provincia de Santa Fe -al igual que en el interior de otras provincias-, salir del armario puede resultar especialmente difícil. En localidades pequeñas, donde los vínculos sociales suelen ser más estrechos y la vida cotidiana transcurre bajo una fuerte mirada comunitaria, el temor al qué dirán, a la estigmatización o incluso a la pérdida de oportunidades laborales adquiere mayor peso. La cercanía entre vecinos, ámbitos escolares, espacios religiosos y trabajos hace que la exposición sea casi inmediata y que el proceso no siempre cuente con redes de contención suficientes. En ese contexto, la decisión de hacer pública la orientación sexual implica no sólo un acto íntimo de afirmación personal, sino también un desafío frente a estructuras culturales que, en algunos casos, todavía conservan miradas conservadoras sobre la diversidad.
La inquietud de Meccia surge en el marco de la inminente publicación de A lo largo y a lo ancho. Estudios sobre sociabilidad gay en Argentina, una obra conjunta de Ediciones UNL y EUDEBA que aborda la vida gay fuera de los grandes centros urbanos. Según Meccia, buena parte de la producción académica —en Argentina y en el mundo— ha tendido a pensar lo gay como un fenómeno eminentemente metropolitano.
En ese sentido, el autor cuestiona la vigencia del concepto de “sexilio”, entendido como la supuesta necesidad de migrar desde ciudades medianas o pequeñas hacia grandes urbes para poder vivir plenamente la identidad sexual. “En el libro se presenta un cuestionamiento a esa idea, sobre todo en el día de hoy”, explica.
El nuevo proyecto profundiza esa línea, pero desplaza el eje hacia los padres y madres. La idea, señala, “se desprende de años de intercambios virtuales y encuentros en universidades del interior, donde recibió consultas de familias que buscaban orientación para acompañar a sus hijos. Mamás y papás que me piden consejos sobre cómo estar cerca de sus hijos, cómo apoyarlos, cómo ayudarlos a ‘salir del armario’ sin ser invasivos”, relata.
Esa experiencia lo llevó a sospechar que también podría estar desactualizada la imagen de padres avergonzados o paralizados por la culpa. “Pareciera que esta postal de autocastigo también es antigua”, afirma. En su trabajo de campo, encontró personas que, aun viviendo en ciudades donde “el peso de la mirada es mucho más grande”, lograban asumir públicamente su condición de padres de hijos gays.
La “salida del armario” como proceso relacional
Uno de los aportes conceptuales que Meccia busca consolidar es la idea de que la “salida del armario” no es un “evento” puntual, sino un “proceso” sostenido en el tiempo. No se trata de una única confesión, sino de una serie de decisiones estratégicas que se despliegan en distintos ámbitos: la familia, el trabajo, la amistad, el sistema de salud, el vecindario.
“Las personas se convierten casi en estrategas y se van diciendo qué les conviene y qué no”, explica. La noción de conveniencia, subraya, no contradice la convicción sobre la legitimidad de la orientación sexual, sino que expresa una evaluación de costos y beneficios en contextos concretos.
"La 'salida del armario', debido a la visibilidad que implica, es el mejor torniquete contra los fluidos de la presunción de heterosexualidad", dice Meccia. Luis Cetraro (archivo).
Para el sociólogo, este proceso es “esencialmente relacional”. Nadie “sale del armario” en soledad: la disidencia sexual dentro de una familia sincroniza a todos sus integrantes. Los padres pueden optar por el silencio, la consulta privada con especialistas o el apoyo explícito. Y cuando deciden hablar, también ellos se exponen a la mirada social.
“‘Salir del armario’ significa hacer saber a ese mundo que presupone que somos heterosexuales que no lo somos, y que sus expectativas no nos corresponden”, sostiene. Esa visibilidad “es el mejor torniquete contra los fluidos de la presunción de heterosexualidad”, argumenta Meccia. El reconocimiento —clave en la teoría sociológica— no se produce frente al espejo, sino en la interacción con los demás.
Diferencias regionales y datos emergentes
En investigaciones previas, Meccia había detectado una reducción drástica en la edad promedio de “salida del armario” entre generaciones: mientras que en mayores de 60 años la revelación solía producirse después de los 50, en menores de 30 el promedio descendía a menos de 20 años.
El Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica (2023) aportó datos concordantes y abrió nuevas preguntas. Según ese estudio, las respuestas más positivas ante la “salida del armario” se registraron en grandes ciudades patagónicas (82,1%), ciudades medianas pampeanas (79,6%) y pequeñas localidades pampeanas y patagónicas (82,9%). En contraste, los porcentajes descendían en grandes ciudades del NEA (69,2%), del NOA (68,3%) y en pequeñas localidades del norte y Cuyo (72%).
Estos datos, advierte, deben leerse con cautela, pero sugieren que el interior no puede pensarse como un bloque homogéneo ni necesariamente más hostil que las grandes urbes.
Religión, comunidad y tensiones
El vínculo entre religión y diversidad sexual aparece como otro eje central. Meccia recoge testimonios de madres católicas que impulsaron espacios de orgullo en sus parroquias, pero también relatos de jóvenes con fuertes conflictos en familias evangélicas, incluso con amenazas de terapias de reconversión.
La última encuesta nacional de creencias religiosas (2019) mostró que el catolicismo continúa siendo mayoritario (62,9%), aunque en descenso, mientras crecen quienes se declaran sin religión (18,9%) y los evangélicos (15,3%). También evidenció diferencias en actitudes: el 61,1% de los católicos cree que las parejas gays pueden adoptar, frente al 31,7% de los evangélicos; y el 67,5% de estos últimos considera que el único matrimonio posible es entre hombre y mujer.
Meccia (1968) es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor regular de grado y posgrado en la UBA, la Universidad Nacional del Litoral y profesor visitante en programas de posgrado de Argentina y la región.
Sebastián Freire
No obstante, el investigador advierte que existen comunidades evangélicas inclusivas y que el panorama es más complejo que cualquier generalización.
Discursos de odio y contexto político
En la actualidad, Meccia observa señales preocupantes. “Desde varios lugares me ha llegado información de gente que está prefiriendo bajar un cambio con la ‘salida del armario’ en ciertos ámbitos debido a los discursos de odio propagados por el gobierno de Milei”, afirma en referencia a la gestión de Javier Milei.
El impacto de estos discursos en ciudades donde el anonimato es limitado constituye, a su juicio, un aspecto urgente de indagar. El futuro libro buscará relevar no sólo sufrimientos, sino también estrategias de resistencia frente a la presunción de heterosexualidad y las nuevas formas de hostilidad.
Convocatoria abierta
Con amplia trayectoria académica —doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad Nacional del Litoral y autor de obras como La cuestión gay, Los últimos homosexuales y El tiempo no para—, Meccia invita ahora a madres y padres del interior a compartir sus historias.
“Que se animen a transitarlo, que seguramente no están solos”, señala como mensaje final. Recuerda que hoy existen organizaciones LGTB, grupos en ámbitos digitales y múltiples espacios de acompañamiento.
La investigación se propone, en definitiva, ampliar el mapa de la diversidad en Argentina y comprender cómo se vive —y se hace visible— la disidencia sexual más allá de las grandes metrópolis. Porque, como plantea el sociólogo, cuando un hijo “sale del armario”, la historia no termina allí: comienza también el proceso de quienes lo rodean.
Cómo participar
Meccia ofrece esta vía de comunicación para poder participar de su investigación: [email protected]