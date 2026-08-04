En Rosario

Innovar en crisis: el agro busca acelerar inversiones mientras la macro sigue siendo el principal freno

Más de 800 referentes del ecosistema agtech participan desde este martes del BCR AgTech Forum, organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario en el marco del Congreso Aapresid. En un escenario donde la incertidumbre económica continúa condicionando las decisiones de inversión, empresarios, startups, fondos y universidades coinciden en un diagnóstico: dejar de innovar ya no es una opción. El desafío pasa por conectar talento, financiamiento y conocimiento para que las nuevas tecnologías lleguen más rápido al sistema productivo.