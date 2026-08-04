Mientras buena parte de las decisiones de inversión siguen condicionadas por la incertidumbre económica, más de 800 referentes del ecosistema agtech eligieron Rosario para discutir justamente cómo acelerar la innovación. La escena resume uno de los dilemas que atraviesa hoy al sector: esperar mejores condiciones o seguir desarrollando tecnología aun cuando la macroeconomía continúa siendo el principal freno.
Innovar en crisis: el agro busca acelerar inversiones mientras la macro sigue siendo el principal freno
Más de 800 referentes del ecosistema agtech participan desde este martes del BCR AgTech Forum, organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario en el marco del Congreso Aapresid. En un escenario donde la incertidumbre económica continúa condicionando las decisiones de inversión, empresarios, startups, fondos y universidades coinciden en un diagnóstico: dejar de innovar ya no es una opción. El desafío pasa por conectar talento, financiamiento y conocimiento para que las nuevas tecnologías lleguen más rápido al sistema productivo.
El BCR AgTech Forum, del que El Litoral participa como media partner, reúne a 800 representantes de empresas, universidades, organismos del sistema científico y productores agropecuarios. Según la organización, participan unas 40 startups y entre 25 y 30 fondos de inversión, además de una amplia representación de compañías vinculadas al agro que se volcaron a las charlas y a las rondas de vinculación. Principalmente porque comparten una preocupación: cómo sostener el ritmo de innovación en un contexto económico que todavía dificulta las inversiones.
"La macroeconomía siempre aparece como un inhibidor, pero también lo es en el mundo y, sin embargo, eso nunca evitó que los países pudieran dar saltos estratégicos", plantea Ingrid Drago, líder del área de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. "Nos gusta quedarnos con que, a lo mejor, la innovación no es lo urgente, pero sí es importante. Siempre hay algo que podemos hacer", agrega.
Un ecosistema que busca acelerar
Como en cada edición, el foro abre con un diagnóstico sobre el estado del ecosistema emprendedor y las tendencias de inversión. La decisión responde al perfil de quienes participan. "El panel de apertura siempre busca dar un diagnóstico. Esa información ayuda a quienes vienen al evento a entender dónde estamos parados y tomar decisiones", explica Drago, quien moderó la primera de las charlas, titulada "Financiar la innovación en Argentina", donde participaron Carolina Lustosa, de BID Lab; Matías Peire, de ARCAP; y Mayco Mansilla, de Innventure.
Según explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario, los contenidos del foro también surgen de las evaluaciones que realizan los asistentes al finalizar cada edición. Este año, la inteligencia artificial, la biotecnología aplicada al agro y las estrategias para atraer inversiones aparecen entre los principales intereses. "El corazón del evento siempre es cómo absorbemos más inversión en innovación", resume Drago.
Según el informe anual de GRIDX, citado durante la apertura del foro, el agfoodtech y la biotecnología concentraron cerca del 50% de las inversiones registradas durante el último año. Pero hay matices. Después de la desaceleración registrada tras el fuerte crecimiento de los años posteriores a la pandemia, comienzan a observarse señales de recuperación gradual, con una mayor cantidad de rondas de inversión, aunque de menor volumen.
En el análisis de Drago, la discusión no pasa solamente por la disponibilidad de capital. También existen barreras que dependen de las propias organizaciones. "¿Estamos trabajando en nuestros equipos para facilitar la innovación? ¿Estamos dedicando tiempo a ver qué está pasando? Venimos a este tipo de eventos a ver por dónde pasa la vanguardia, a dialogar con las startups. Ahí hay una oportunidad para no frenar", propone la organizadora.
El desafío de conectar innovación con quienes la necesitan
Si hay una idea que atraviesa el foro es que muchas veces el problema no es desarrollar tecnología, sino lograr que llegue a quienes pueden adoptarla o financiarla. Esa es la lectura de Joaquín Fisch, fundador de Nat4Bio, la startup que desarrolla soluciones biotecnológicas para reducir el deterioro de frutas frescas a partir del uso de microorganismos. "Estos espacios son ideales porque reúnen empresas que quieren adoptar innovación, empresas que la están desarrollando y quienes financian todo eso", sostiene.
Para Fisch, una de las principales barreras sigue siendo que esos actores no logran encontrarse con facilidad. "Muchas veces una empresa quiere resolver un problema o invertir y no sabe quién está trabajando en esa solución. Del otro lado pasa lo mismo: hay startups que desarrollan tecnologías muy valiosas, pero no tienen cómo llegar fácilmente a potenciales clientes o inversores", dice el emprendedor. Por eso, considera que el principal aporte de encuentros como el BCR AgTech Forum ocurre fuera de los escenarios. "Es el lugar donde se juntan la necesidad de la industria, el capital, los servicios y quienes están desarrollando soluciones. Ahí es donde empieza a surgir la innovación", sintetiza y abre la puerta a otro de los ejes del foro: la inteligencia artificial aplicada al agro, donde hace tiempo dejó de ser una conversación teórica.
En Nat4Bio forma parte del trabajo cotidiano. Fisch explica que hoy la utilizan para analizar documentación científica, revisar información técnica, elaborar proyecciones financieras y asistir al equipo en el desarrollo de nuevos productos. "Nos ayuda a contrastar hipótesis técnicas y acelerar procesos que antes demandaban mucho más tiempo", dice el emprendedor. Y agrega que el potencial en el sector es muy grande porque puede acelerar el análisis de múltiples variables al mismo tiempo para mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, advierte que esa capacidad no elimina la necesidad de supervisión. "Cualquier hipótesis siempre tiene que estar supervisada por un humano", confía Fisch.
Una agenda que trasciende el evento
El BCR AgTech Forum se desarrolla en el marco del Congreso Aapresid, que este año regresó a Rosario, la ciudad donde nació hace más de tres décadas. Hasta el jueves 6 de agosto, productores, investigadores, empresas, emprendedores y funcionarios comparten una agenda centrada en los desafíos tecnológicos y productivos del agro.
Durante la apertura de este martes, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el regreso del congreso a la provincia y sostuvo que Santa Fe busca consolidarse como un polo de innovación vinculado al sector agropecuario. En ese sentido, defendió las inversiones en infraestructura, financiamiento y fortalecimiento del sistema científico como parte de esa estrategia.