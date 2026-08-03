Agronegocios

Los granos resisten la baja internacional: en Chicago soja y maíz cayeron 5%, pero el mercado argentino se sostuvo

La soja y el maíz retrocedieron un 5% en Chicago durante la última semana, mientras que el trigo perdió un 2%. Sin embargo, el mercado argentino mostró una mayor resiliencia: el maíz se mantuvo estable, la soja apenas cedió 1,5% y el trigo no registró bajas.