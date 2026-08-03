Con un programa que combina producción agrícola, ganadería, tecnologías de aplicación, mercados, liderazgo y desarrollo profesional, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizará el próximo viernes 7 de agosto la primera Jornada de Actualización Técnica para Graduados, bajo el lema “Agronegocios en transformación: desafíos y oportunidades para el desarrollo profesional”.
La Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza convoca a sus graduados para debatir el futuro de los agronegocios
La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL realizará el próximo viernes 7 de agosto la primera Jornada de Actualización Técnica para Graduados. La propuesta reunirá a especialistas de distintos ámbitos para analizar las transformaciones que atraviesan los agronegocios y los nuevos desafíos que enfrenta la profesión.
La actividad se desarrollará desde las 8.30 en el Aulario FAVE del campus universitario de Esperanza y surge con un objetivo que trasciende la capacitación técnica: volver a reunir a quienes se formaron en la institución y generar un espacio de intercambio entre distintas generaciones de profesionales.
“La idea es volver a encontrarnos como comunidad de graduados, capacitarnos, compartir experiencias y mirar hacia el futuro de la profesión”, explicó Tatiana Landucci, una de las integrantes del equipo organizador.
Según señaló, la iniciativa busca cubrir una necesidad que desde hace tiempo manifestaban muchos egresados.
“Nos faltaba ese espacio de encuentro. Queremos volver a nuestra casa de estudios, que nos brindó conocimientos, amistades y tantas experiencias durante los años de formación”, expresó.
Una profesión en permanente transformación
La jornada abordará algunos de los principales cambios que hoy atraviesan al sector agropecuario, desde la incorporación de nuevas tecnologías hasta los desafíos que plantea la toma de decisiones en sistemas productivos cada vez más complejos.
Para Landucci, la velocidad con la que evoluciona la actividad obliga a los profesionales a capacitarse de manera permanente.
“Es un desafío constante. Todos los días aparecen nuevas herramientas, nuevas problemáticas y situaciones que requieren respuestas técnicas. Es nuestra responsabilidad mantenernos actualizados para poder tomar buenas decisiones”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que la tecnología ya transformó prácticamente todos los ámbitos del ejercicio profesional.
“No solamente cambió el manejo de los cultivos, sino también la administración de datos, la gestión de información y la rapidez con la que hoy se trabaja. Son cambios muy positivos, pero debemos aprender a utilizarlos de manera responsable”, remarcó.
La ingeniera agrónoma consideró además que el intercambio entre generaciones constituye uno de los mayores valores de la jornada.
“Los profesionales con más experiencia pueden aportar su mirada y, al mismo tiempo, nutrirse de quienes llegan con una mayor familiaridad con las nuevas tecnologías. Ese intercambio enriquece a todos”, afirmó.
Un programa amplio y orientado a los desafíos actuales
La capacitación se extenderá durante toda la jornada y estará organizada en dos grandes bloques temáticos.
Durante la mañana se abordarán alternativas productivas para la diversificación agrícola, tecnologías de aplicación y pulverización eficiente, además de un espacio dedicado a la ganadería y a las oportunidades que presenta actualmente el sector.
En ese bloque participarán el Ing. Cristian Pagnucco, quien expondrá sobre carinata y colza; la Ing. María Inés Brance, con una presentación sobre camelina; la Ing. Flavia Giordano, que desarrollará el potencial de arvejas, lentejas y maíz; el Ing. Alejandro Brunori, quien analizará las tecnologías de aplicación; y el Ing. Juan Elizalde, con una conferencia sobre los desafíos actuales de la producción ganadera.
Por la tarde, la agenda continuará con un análisis sobre manejo sustentable de plagas, los nuevos desafíos del ejercicio profesional y el contexto de mercados y clima.
Entre los expositores estarán el Ing. Martín Galli, con una disertación sobre plagas en escenarios cambiantes; el Ing. Fernando Vilella, quien abordará el futuro del ingeniero agrónomo; y el Lic. Germán Iturriza, con una exposición centrada en mercados, clima y negocios.
La jornada concluirá con una charla dedicada al liderazgo, el emprendimiento y experiencias inspiradoras, a cargo de un invitado sorpresa, seguida por una picada de camaradería para promover el intercambio entre los asistentes.
Capacitación y vínculos profesionales
Landucci también señaló que la amplitud del campo laboral obliga a los ingenieros agrónomos a continuar especializándose incluso después de recibirse.
“La agronomía ofrece muchísimas posibilidades: agricultura, ganadería, agronegocios, investigación, comercialización. Cada profesional va construyendo su camino de acuerdo con sus intereses, pero en todos los casos la capacitación permanente es fundamental”, indicó.
Actualmente vinculada al área comercial, explicó que muchas veces el ejercicio profesional requiere incorporar herramientas que complementan la formación universitaria.
“Uno sale con una base muy sólida, pero después aparecen nuevos desafíos vinculados al trabajo con productores, la comunicación, la gestión o los negocios. Es importante seguir formándose para responder a esas demandas”, comentó.
La organización invitó a todos los graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias a participar de la propuesta, que además de brindar actualización técnica busca fortalecer los lazos entre colegas y consolidar una red profesional activa.
Las inscripciones permanecen abiertas a través del perfil de Instagram @graduadosfcaunl, donde también se encuentra disponible toda la información sobre el cronograma y los costos de participación.