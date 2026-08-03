Departamento Las Colonias

La Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza convoca a sus graduados para debatir el futuro de los agronegocios

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL realizará el próximo viernes 7 de agosto la primera Jornada de Actualización Técnica para Graduados. La propuesta reunirá a especialistas de distintos ámbitos para analizar las transformaciones que atraviesan los agronegocios y los nuevos desafíos que enfrenta la profesión.