La Asociación Argentina Criadores de Hereford concluyó una destacada participación en la 138ª Exposición Rural de Palermo, donde combinó logros en las pistas de juzgamiento, una activa agenda institucional, importantes remates y una fuerte presencia de jóvenes criadores, consolidando el posicionamiento de la raza dentro de la ganadería argentina.
La raza Hereford coronó una histórica participación en la Rural de Palermo
Con destacados resultados en las pistas, una intensa actividad institucional y comercial, y una fuerte participación de jóvenes criadores, la Asociación Argentina Criadores de Hereford cerró una exitosa participación en la 138ª Exposición Rural de Palermo. La raza volvió a mostrar su potencial productivo y su proyección dentro y fuera del país.
Con base en el tradicional Pabellón Amarillo, Hereford desplegó durante toda la muestra una intensa agenda técnica, comercial y social encabezada por el presidente de la entidad, Alejandro de La Tour, junto a directivos, criadores y referentes internacionales.
Genética de excelencia y destacados resultados en las pistas
Uno de los momentos más importantes de la exposición fue la consagración de los grandes campeones de la raza. El título de Gran Campeón Macho quedó en manos del ejemplar Box 994 (X399), de Cabaña San Marón S.R.L., mientras que el Gran Campeón Hembra fue para el Box 1068 (X3570), presentado por Antiguas Estancias Don Roberto S.A.
La actividad también incluyó las tradicionales juras de clasificación, el 8º Concurso de Novillos —que reunió más de 75 animales— y una nueva edición del Block Test, donde la raza volvió a destacarse por sus indicadores de rendimiento industrial y calidad carnicera.
Previo al inicio de los juzgamientos, la Asociación desarrolló las tareas de admisión sanitaria y de pedigree, además de distintas instancias de capacitación destinadas a los integrantes de Hereford Junior y del Concurso de Jurados, una propuesta orientada a la formación de estudiantes y futuros criadores.
Remates, convenios y presencia internacional
La agenda comercial también dejó un balance positivo. Los remates de reproductores, vaquillonas y embriones despertaron un importante interés entre productores e inversores, reflejando la demanda por genética Hereford y el nivel alcanzado por las cabañas participantes.
En paralelo, la entidad avanzó en la firma de convenios destinados a generar nuevos beneficios para sus asociados y recibió la visita de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
La participación internacional también tuvo un lugar destacado con la presencia de delegaciones de Uruguay, Brasil, Chile y Reino Unido, además de reuniones vinculadas al desarrollo de la raza en otros países de la región, como Perú.
El recambio generacional y la carne certificada, protagonistas
Uno de los aspectos sobresalientes de la exposición fue la amplia participación de jóvenes criadores a través de Hereford Junior, cuyas actividades incluyeron capacitaciones, concursos y espacios de intercambio que apuntan a fortalecer el recambio generacional dentro de la raza.
La tradicional Peña de Cabañeros volvió a reunir a productores de distintos puntos del país, consolidándose como uno de los espacios de encuentro más representativos de la comunidad Hereford.
Por segundo año consecutivo, el frigorífico El Mercedino acompañó a la Asociación con la presentación de carne certificada Hereford, permitiendo que los visitantes conocieran el resultado final del trabajo de selección genética desarrollado por los criadores.
La propuesta gastronómica se complementó con el food truck "La Pata Hereford", degustaciones de cortes de carne certificada y presentaciones artísticas en vivo, acercando al público urbano la calidad de la producción ganadera.