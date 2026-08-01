Genética, innovación y recambio generacional

La raza Hereford coronó una histórica participación en la Rural de Palermo

Con destacados resultados en las pistas, una intensa actividad institucional y comercial, y una fuerte participación de jóvenes criadores, la Asociación Argentina Criadores de Hereford cerró una exitosa participación en la 138ª Exposición Rural de Palermo. La raza volvió a mostrar su potencial productivo y su proyección dentro y fuera del país.