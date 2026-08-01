En Rafaela

La cadena láctea acordó una agenda común para fortalecer la competitividad del sector

El compromiso surgió durante el 6º Seminario Internacional de Lechería realizado en la Sociedad Rural de Rafaela. Representantes de la producción, la industria y organismos públicos acordaron institucionalizar un espacio de trabajo conjunto para elaborar propuestas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de una de las principales economías regionales del país.