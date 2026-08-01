La ciudad de Rafaela fue escenario de un nuevo paso hacia la articulación de toda la cadena láctea argentina. Durante el 6º Seminario Internacional de Lechería, representantes del sector público, los productores y la industria coincidieron en la necesidad de consolidar un ámbito permanente de trabajo que permita avanzar en políticas y acciones orientadas a mejorar la competitividad y el crecimiento sostenible de la actividad.
La cadena láctea acordó una agenda común para fortalecer la competitividad del sector
El compromiso surgió durante el 6º Seminario Internacional de Lechería realizado en la Sociedad Rural de Rafaela. Representantes de la producción, la industria y organismos públicos acordaron institucionalizar un espacio de trabajo conjunto para elaborar propuestas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de una de las principales economías regionales del país.
El encuentro, organizado por la Sociedad Rural de Rafaela, reunió a funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes de entidades agropecuarias, representantes de la industria y referentes del sector productivo, quienes analizaron la actualidad de la lechería y los desafíos que enfrenta una actividad estratégica para la economía argentina.
Un espacio permanente de diálogo
El panel institucional contó con la participación del subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; el director provincial de Lechería de Córdoba, Marcelo Cravero; el director provincial de Lechería de Santa Fe, Carlos De Lorenzi; el coordinador del Área de Lechería de Entre Ríos, Horacio Jaureguiberry; y el coordinador de la Comisión Técnica de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CARSFE, Pablo Riva.
También participaron el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Ércole Felippa; el presidente de APYMEL, Pablo Alfredo Villano; el gerente comercial de Adecoagro, Ernesto Arenaza; el gerente comercial del Grupo Gloria, Guillermo Pérez Mazás; y el presidente de MEPROLSAFE, Roberto Perracino.
Durante el intercambio se abordaron distintos aspectos vinculados con la producción primaria, la industrialización, la competitividad, las condiciones del mercado y las oportunidades de crecimiento para el sector.
Como principal resultado del encuentro, los distintos actores acordaron conformar una agenda de trabajo común e institucionalizar un ámbito de diálogo permanente. La primera reunión de ese espacio fue programada para fines de agosto, nuevamente en Rafaela, con la participación de representantes de todos los eslabones de la cadena.
Competitividad y previsibilidad como objetivos
Los participantes coincidieron en que la coordinación entre el sector público, la producción y la industria resulta clave para impulsar mejoras estructurales que permitan fortalecer la competitividad de la lechería argentina y generar mayor previsibilidad para las inversiones.
Si bien el intercambio entre los distintos sectores ya existía, el acuerdo alcanzado durante el seminario representa un avance al establecer un mecanismo formal de trabajo conjunto destinado a elaborar propuestas y consensuar acciones de mediano y largo plazo.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacaron la importancia de consolidar estos espacios de diálogo para construir políticas que favorezcan el crecimiento de una actividad considerada estratégica para numerosas economías regionales.
El desafío, coincidieron los participantes, será traducir los consensos alcanzados en iniciativas concretas que impulsen la producción, la incorporación de tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible de toda la cadena láctea argentina.