La cuenca lechera de Villa María concretó un nuevo hito para la industria láctea argentina con la elaboración del queso semiduro más grande de Latinoamérica. La pieza, de aproximadamente 1.000 kilos, fue presentada oficialmente luego de ser retirada del molde y comenzar su proceso de maduración, y será una de las grandes atracciones de la Mega Expo del Centro Argentino (MECA), prevista del 3 al 6 de septiembre en la Sociedad Rural de Villa María.
Presentaron el queso de 1.000 kilos que será subastado con fines solidarios en la MECA 2026
La pieza fue elaborada con 10.000 litros de leche aportados por productores de la cuenca lechera de Villa María y será una de las principales atracciones de la Mega Expo del Centro Argentino (MECA), que se realizará en septiembre. Lo recaudado en la subasta será destinado a la compra de leche en polvo para instituciones sociales.
Más allá del desafío técnico, el proyecto nació con un objetivo solidario: el queso será rematado por porciones durante la exposición y todo lo recaudado se destinará a la compra de leche en polvo para merenderos y bancos de alimentos de la región.
Un proyecto que reunió a toda la cadena láctea
La elaboración comenzó el 29 de junio en la planta industrial de L.C.A. SRL, en Villa Nueva, donde se utilizaron 10.000 litros de leche donados por productores de la región, quienes además aportaron el transporte de manera gratuita.
La iniciativa también contó con la participación de numerosas empresas vinculadas al sector lácteo, que colaboraron con insumos, equipamiento y asistencia técnica para hacer posible una producción inédita en el país.
La empresa L.C.A., elaboradora de los productos Nueva Villa, puso a disposición su planta industrial, personal especializado y recursos para concretar una pieza de dimensiones excepcionales. A ello se sumó el aporte de distintas firmas que facilitaron el molde, fermentos, materiales y elementos necesarios para completar el proceso productivo.
El trabajo fue coordinado por Sergio Chávez y contó con la participación de un equipo técnico integrado por Alejandro Coria, Fabián Habegger, Gustavo Cherubini y Nicolás Iparraguirre, junto al personal de la planta.
Durante la presentación, el titular de L.C.A. SRL, Ángel Barrenechea, destacó el compromiso de todas las personas e instituciones que colaboraron para convertir en realidad un proyecto que demandó meses de planificación y una importante coordinación entre distintos actores de la cadena.
Un desafío tecnológico para elaborar una pieza única
La fabricación del queso implicó el desarrollo de un proceso específico, ya que no existen instalaciones industriales diseñadas para manipular una pieza de semejante tamaño.
Para obtener un queso semiduro tipo Marble se utilizaron dos tinas de 5.000 litros cada una, donde la leche fue pasteurizada y procesada. Una de ellas incorporó un colorante natural que le otorgó el característico aspecto marmolado.
A diferencia de los procesos tradicionales, la sal se agregó directamente sobre la cuajada durante la elaboración, ya que una pieza de una tonelada no puede ser sometida al habitual proceso de salmuera.
Posteriormente, toda la masa fue colocada en un molde cúbico de un metro por lado, donde fue sometida a un intenso prensado mecánico que permitió darle la forma definitiva.
Alejandro Coria, uno de los responsables técnicos del proyecto, explicó que el principal desafío no estuvo en la elaboración del queso en sí, sino en adaptar la tecnología disponible para manipular una cuajada de semejante volumen durante las distintas etapas del proceso.
Un récord con impacto social
Desde la organización de la Mega Expo del Centro Argentino remarcaron que la iniciativa nació como una forma de promocionar el potencial de la cadena láctea regional, aunque luego adquirió un fuerte componente solidario.
El organizador de la muestra, José Iachetta, señaló que la decisión de destinar lo recaudado a instituciones sociales busca demostrar que el desarrollo de la producción también puede traducirse en acciones concretas para la comunidad.
La subasta comenzará durante la jornada del 4 de septiembre y permitirá que empresas, instituciones y particulares adquieran porciones del queso gigante, cuyos fondos serán destinados íntegramente a la compra de leche en polvo para merenderos y bancos de alimentos de la región.