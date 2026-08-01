En Villa María

Presentaron el queso de 1.000 kilos que será subastado con fines solidarios en la MECA 2026

La pieza fue elaborada con 10.000 litros de leche aportados por productores de la cuenca lechera de Villa María y será una de las principales atracciones de la Mega Expo del Centro Argentino (MECA), que se realizará en septiembre. Lo recaudado en la subasta será destinado a la compra de leche en polvo para instituciones sociales.