Ganadería

El Holando busca ganar terreno en el negocio de la carne con una jornada técnica en Humboldt

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará el próximo 13 de agosto una jornada técnica en el feedlot cooperativo de UNCOGA, en Humboldt. El encuentro abordará las oportunidades que ofrece la producción de carne a partir del biotipo Holando, junto con los desafíos vinculados a la calidad, la sanidad, la trazabilidad y las exigencias de los mercados internacionales.