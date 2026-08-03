Con el objetivo de mostrar el potencial productivo y comercial del Holando destinado a carne, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará adelante una nueva Jornada a Campo bajo el lema "El negocio de la carne Holando: cómo producir calidad y blindar tu margen".
El Holando busca ganar terreno en el negocio de la carne con una jornada técnica en Humboldt
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará el próximo 13 de agosto una jornada técnica en el feedlot cooperativo de UNCOGA, en Humboldt. El encuentro abordará las oportunidades que ofrece la producción de carne a partir del biotipo Holando, junto con los desafíos vinculados a la calidad, la sanidad, la trazabilidad y las exigencias de los mercados internacionales.
La actividad tendrá lugar el jueves 13 de agosto en el establecimiento UNCOGA Feedlot Cooperativo, ubicado sobre la Ruta Provincial 70, en Humboldt.
La propuesta, organizada por el IPCVA con la participación del INTA Rafaela, reunirá a productores, técnicos, asesores y referentes de la cadena cárnica para analizar las principales herramientas que permiten mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas productivos basados en el biotipo lechero. La participación será gratuita, con cupos limitados y previa inscripción.
Una apuesta por agregar valor al Holando
La apertura de la jornada estará a cargo del presidente de UNCOGA, Henry César Maletto; el director regional del INTA Santa Fe, José Luis Sponton; y el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt. Posteriormente comenzarán las exposiciones técnicas.
Uno de los primeros temas será el desarrollo del proyecto Feedlot orientado a producir carne de calidad a partir del biotipo Holando, una alternativa que busca incrementar el valor de los machos provenientes de los tambos. La presentación estará a cargo del asesor privado Oscar Ferrero.
La agenda continuará con una exposición sobre la ganadería modelo 2026, en la que el jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA, Adrián Bifaretti, analizará los desafíos actuales de la producción bovina en materia de eficiencia, agregado de valor y capacidad de adaptación a los nuevos escenarios económicos y comerciales.
Tecnología, sanidad y nuevas reglas del mercado
Otro de los ejes centrales será el impacto de la normativa europea contra la deforestación (EUDR 1115), que comenzará a modificar las condiciones de acceso de las carnes argentinas a ese mercado. El tema será desarrollado por Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.
También se presentarán experiencias sobre la producción de carne bajo el sistema "Beef on Dairy", una estrategia que busca aprovechar el cruzamiento entre rodeos lecheros y razas carniceras para mejorar la calidad y el rendimiento de los animales destinados a faena.
En materia de gestión sanitaria y tecnológica, la jornada incluirá disertaciones sobre la implementación obligatoria de la trazabilidad electrónica mediante chip, los desafíos que implica su adopción y las estrategias para prevenir la tristeza bovina, una enfermedad que genera importantes pérdidas económicas en la ganadería.
Recorrida a campo y experiencias prácticas
Luego del almuerzo, la actividad continuará con una recorrida técnica por el establecimiento. Allí se desarrollarán dos estaciones prácticas: una dedicada al efecto del estrés sobre la calidad de la carne y otra enfocada en el manejo sanitario, nutricional y operativo del Holando, con la participación de especialistas del INTA, el Conicet y asesores privados.
Desde el IPCVA destacaron que la jornada busca ofrecer herramientas concretas para mejorar la competitividad de los sistemas productivos y demostrar que el Holando puede transformarse en una alternativa rentable para la producción de carne cuando se combinan genética, manejo, sanidad y tecnología.
La actividad comenzará a las 9 con las acreditaciones y se desarrollará durante toda la jornada en el establecimiento UNCOGA Feedlot Cooperativo, ubicado a cinco kilómetros de Humboldt. La entrada será gratuita, con inscripción previa, y el evento no se suspenderá por lluvia.